La futura estrella que sueña con jugar en el Valencia Basket

El Valencia Basket todavía tiene mucho en juego en la actual temporada, pero la dirección deportiva 'taronja' está ya preparando también la próxima campaña. Al menos, dando las primeras pinceladas a una planificación que dependerá al cien por cien de si se juega de nuevo en la Euroliga. La continuidad o no de Txus Vidorreta será la gran patata caliente del mercado estival, pero también habrá que reforzar el equipo vistos los problemas de profundidad de plantilla que se han visto este curso. Y, aunque todavía es muy pronto, ya hay un nombre al que seguir de cerca.

Se trata del joven base islandés Martin Hermansson. A sus 23 años, esta temporada está promediando 14 puntos por partido, 5.6 asistencias, 2.7 rebotes y 1 robo para 14.1 de valoración en 32.6 minutos en el Châlons- Reims de la Liga francesa. Sin duda, es uno de los bases jóvenes con más proyección del viejo continente; y en los últimos días ha hecho una confesión más que sorprendente. Pese a que muchos equipos punteros de Europa le tendrán en su agenda, Hermansson no se ha escondido al elegir su preferencia. "Quiero jugar alguna vez en València", ha confesado en una entrevista a BeBasket.

La razón de esta predilección viene de familia. Y es que Hermansson es sobrino del que fuera en su día jugador del Valencia Basket, Jon Stefanson, el mejor jugador de la historia de Islandia. En su día, cuando Jon jugaba en La Fonteta, su sobrino Martin, con apenas 12 años, vino a verle un partido y se quedó prendado del ambiente del pabellón 'taronja'. "Mi ídolo era Jón Arnór Stefánsson, el mejor jugador islandés de la historia. Jugó la Euroliga. Es mi tío, y siempre hemos tenido una buena relación. Cuando estuvo en Valencia, en la temporada 2006/07, fui a verle jugar. Tenía entonces doce años, y cuando le vi me dije 'Vale. Esto es lo que quiero hacer más adelante. Quiero jugar alguna vez en Valencia'. Está claro que quiero llegar a ser mejor que él. Más tarde, no es un pensamiento que me asalte cada día. Quiero llegar simplemente lo más lejos posible, y ya veremos dónde me lleva esto", aseguró Hermansson.