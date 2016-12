Ivanovic y Zaza, carácter y espíritu para el Valencia

Simone Zaza y Branislav Ivanovic son dos de los futbolistas que quiere el Valencia CF para abanderar la revolución de enero, dos jugadores que tienen en común el carácter y el espíritu competitivo que los técnicos quieren añadir a la plantilla para afrontar el reto de salir de la situación complicada en que se encuentra el equipo, rozando los puestos de descenso después de haber sumado solo tres victorias en la Liga.



Dos jugadores importantes y dos situaciones bastante distintas

El delantero no entra en los planes del West Ham, este sábado volvió a quedarse fuera de la convocatoria y ya no es ningún secreto que regresa a la Juventus para volver a salir cedido. El defensa serbio, aunque no es titular en el Chelsea, sí cuenta para el técnico Antonio Conte aunque tiene posibilidades de salir si el club inglés ficha un sustituto, porque su contrato acaba el próximo 30 de junio y hasta la fecha no ha renovado ni parece que lo vaya a hacer.

El Valencia está a la expectativa en las dos operaciones y, a día de hoy, el que está más cerca de confirmarse como refuerzo para el mercado invernal es Zaza. Según apuntan desde Italia, la Juventus ha dado el OK para negociar su cesión al club de Mestalla. Es el momento de negociar las condiciones económicas de esta operación que de entrada presenta dos dificultades. Una, la ficha del futbolista en Inglaterra es alta. La otra, el acuerdo con la Juventus pasaría por la cesión con una opción de compra ligada a un número de partidos jugados por el futbolista, tal como se había establecido también cuando Zaza se marchó el pasado verano al West Ham. Entonces, la cantidad quedó fijada en 20 millones de libras (más de 23 millones de euros), un precio que de entrada parece alto para los condicionantes de que habló la presidenta Layhoon Chan al referirse al Fair Play Financiero del Valencia CF.

Lo cierto es que el Valencia lleva tiempo detrás de este delantero, ya lo quiso traer en verano y el interés ha vuelto porque hay consenso también con el entrenador. El club cree tener sus bazas para alcanzar un acuerdo y la voluntad del jugador es determinante. Ahí entra en escena Cesare Prandelli, que lo conoce bien y puede acercar las posturas. El italiano sabe que le puede aportar la energía y la fuerza que no tiene el equipo en el ataque.



Ivanovic, capitán

También la opinión del propio futbolista es determinante en el caso de Ivanovic, que a partir del 1 de enero es libre de negociar su futuro, va a tener muchas propuestas aunque para salir en el mercado de invierno el Chelsea tiene la última palabra. El serbio ha perdido la titularidad y hasta ayer apenas había jugado 25 minutos desde el partido que el Chelsea perdió por 3-0 ante el Arsenal el 24 de septiembre, último en el que fue titular y además capitán del equipo londinense, responsabilidad que comparte con el veteranísimo central John Terry.

Este sábado, Ivanovic volvió a ser suplente en el partido que el líder destacado de la Premier League jugó en terreno del Crystal Palace, que acabó con un nuevo triunfo por 0-1. Antonio Conte, sin embargo, le dio entrada en el minuto 79 para contener el resultado en la parte final del choque, demostrando que es un futbolista que puede aportar cosas al equipo y del que en principio no está pensando prescindir sin que le llegue un sustituto.



Batshuayi, un minuto

Otro futbolista del Chelsea por el que se ha interesado el Valencia es el delantero Michy Batshuayi, belga de 23 años que apenas está entrando en los planes de Antonio Conte no tanto porque no cuente con él, sino porque Diego Costa lo juega prácticamente todo.

Ante el Crystal Palace, de hecho, Batshuayi sustituyó a Costa en el minuto 89 de partido. No tienen otro ´9´ en la plantilla. Es su primera temporada en la Premier League y el pasado verano pagaron por él al Marsella casi 40 millones de euros.