El recambio de Prandelli es Voro

Prandelli ya tiene sustituto: Salvaro González, 'Voro'. El delegado, hombre habitual en la situaciones de emergencia, se hará cargo del equipo de forma momentánea a partir de este sábado tras la salida del técnico italiano, una decisión que ya está tomada por los ejecutivos del Valencia y está por ver si seguirá siéndolo hasta el final de la temporada, una posibilidad que está en el aire ahora mismo.

El entrenador ha presentado este viernes su dimisión ante Anil Murthy de forma irrevocable porque siente que Peter Lim le ha fallado con su palabra al respecto de los fichajes: había pedido incorporar entre cuatro y cinco jugadores de 26 años o más -veteranos- y al recibir un 'no' por respuesta ha decidido marcharse. Al presentar su dimisión, Prandelli ha expuesto que no confía en el nivel de la plantilla actual y que no siente la confianza del club.