Suso se reunió en Londres con Obi Mikel

El centrocampista del Chelsea John Obi Mikel es uno de los objetivos del Valencia CF para reforzar la plantilla en el mercado de invierno. Tal como ha desvelado el propio Suso García Pitarch, el director deportivo se reunió con el futbolista la pasada semana para trasladarle el interés y las condiciones en que podría venir.

"Cuando he comentado lo que solicitó el míster, estoy de acuerdo o no en las posiciones pero me pongo a trabajar y a buscar alternativas. En el caso de Obi Mikel, me reuní con él en Londres el día de Navidad o el día antes, pedí permiso al Chelsea pare reunirme con él y le trasladé esta posibilidad. Me dijo que lo pensaría y ahora es una situación a valorar", comenta Suso respecto a la posible llegada del mediocentro nigeriano, que tiene 29 años, acaba contrato el próximo 30 de junio y no ha jugado nada esta temporada en su actual equipo.