Comunicado Oficial de Curva Nord

Ante las noticias publicadas en varios medios de comunicación que se hacían eco del comunicado que publicaba el Valencia Club de Fútbol, desde Curva Nord queremos dejar claro que a día de hoy no existe ningún tipo de reubicación de los socios mayores de 30 años que fueron expulsados de la grada.

Como anunciamos hace tres días dicho comunicado dejaba muchas dudas. A los socios menores de 30 años que también abandonaron la grada por querer mantener el grupo con el que normalmente acudían a Mestalla no les conceden la opción de volver, y a los mayores de 30 años que no han renovado porque no saben ver el fútbol en otra grada tampoco les dan la oportunidad de que vuelvan a ser socios. La realidad tras el comunicado es que solo existen expulsiones de socios, algunos de ellos accionistas, por ser la voz discrepante de los actuales dueños del club. Demasiados asuntos que necesitan solución y que con la nula comunicación que existe en la actualidad con el club no parecen tener vía alguna de resolverse, es por ello que también mostramos nuestra disconformidad.

Han sido muchos los apoyos recibidos en los últimos días por el entorno valencianista, de personas muy cercanas a la historia del valencianismo y por los propios jugadores de la primera plantilla. A todos, gracias.

Por la gran aceptación que ha tenido entre los valencianistas la convocatoria a una concentración pacífica para esta misma tarde en la avenida de Suecia, por la situación tan critica que está viviendo el Valencia CF en lo deportivo y en lo social, y sobre todo por su historia, nos vemos en la obligación de rectificar, aunque sea de manera provisional, para que hoy vuelva la animación a Mestalla. Así, intentaremos hacer de Mestalla lo que nunca debió dejar de ser. Hoy es el día en que la afición debe hablar dentro y fuera de Mestalla.

Con ello mostraremos una vez más nuestras buenas intenciones y ganas de diálogo para solucionar todos los problemas que hemos expuesto y confiamos en que para el próximo partido de liga en casa esté todo solucionado. Nuestra disposición es total y absoluta y nuestros actos así lo demuestran.

En nuestra mente está únicamente la búsqueda de soluciones y de acabar con las divisiones a pesar de nuestros problemas reconocidos con ciertos empleados y dirigentes del club que tienen actuaciones no muy acordes a su puesto de trabajo y de representación del Valencia Club de Fútbol.

Recordad el llamamiento de hoy martes. A las 18:00 en la avenida de Suecia bajo un solo lema: #LimGoHome. Ya está bien de mentiras y de poner en duda al activo más importante del club, su afición. Y dentro de Mestalla todos a animar, pero todos y no solo la Curva. Debemos ser todos una única voz.

Amunt Valencia.

