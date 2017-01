El Valencia avanza en el fichaje de Simone Zaza

El director deportivo Jesús García Pitarch fue pillado en el aeropuerto de Manises con destino a Milán poco después de las nueve de la mañana con varios objetivos deportivos muy claros; pelear hasta el último instante los fichajes de Simone Zaza y Obi Mikel. O mejor dicho, pelear por uno de los dos fichajes, ya que dada la situación económica del club en cuanto al fair play financiero, los dos no pueden venir a la vez, es decir, para que haya más de un fichaje tiene que haber salidas, cosa que no se descarta, por otra parte.





Pitarch se encuentra reunido en estos momentos con dirigentes de la Juventus tratando de cerrar el fichaje del delantero Simone Zaza. Lo último que ha podido saber SUPER es que la negociación se encuentra pendiente de que la Juve acepte la exclusión de la 'opción de compra' obligatoria a final de temporada. Conviene no olvidar que hay otros futbolistas del cuadro turinés que también gustan en Mestalla como es el brasileño Hernanes.



Las novedades desde Italia se siguen produciendo

Por lo que ha podido saber este diario es que el Valencia está avanzando en la negociación. En estos momentos, el acuerdo entre ambos clubes está próximo, y podría estar en estas variables; una opción de compra obligatoria de 16 millones de euros condicionada a que el futbolista italiano juegue un número determinado de partidos que podría ir de diez a quince. Una vez el club llegue a un acuerdo definitivo con la Juve, el fichaje de Zaza podrá darse por cerrado, ya que cabe interpretar que antes de la negociación entre entidades el Valencia se había asegurado que el delantero italiano está dispuesto a jugar en Mestalla. Sin ir más lejos Sky Sports - Italia ha captado una imagen en la que se aprecia a Suso García Pitarch con Vincenzo Moravito, representante de Simone.

El fichaje de Zaza por el Valencia se daba prácticamente por descartado tras la dimisión de Prandelli y hasta el propio padre del futbolista dijo en público que su hijo iba a regresar a la Liga italiana tras su salida del West Ham, pero los acontecimientos han dado un vuelco inesperado en las últimas horas.

Por otra parte Obi Mikel, otro futbolista en la agenda del Valencia, podría terminar finalmene ne la liga china. Su agente, John Shituu, ya dijo hace unos días lo siguiente: "No es cierto que Obi Mikel haya firmado un contrato con el Valencia, que no han llegado a ningún acuerdo. Esta información no es correcta. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días". Pues bien, ya han pasado esos días y Obi Mikel tiene que responder.