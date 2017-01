El mercado del Valencia está a expensas de Enzo

El Valencia CF se ha reforzado ya en el mercado invernal con el delantero Simone Zaza, al que en las cuentas del club se suma también la irrupción de Carlos Soler, que ha pasado a ocupar ficha del primer equipo. A día de hoy no se descarta alguna incorporación más en la recta final del mes de enero, aunque las dos últimas victorias han generado una tranquilidad que no existía hasta hace apenas ocho días, antes de la visita del Espanyol a Mestalla. En la plantilla cabe algún futbolista más, hay margen con el Fair Play Financiero sobre todo si se trata de una operación en la que no haya que pagar ahora un traspaso importante como la del propio Zaza, aunque todo apunta que las decisiones que se tomen de aquí al 31 de enero estarán en función de que se produzca alguna salida importante como es el caso de la del capitán Enzo Pérez. El propio futbolista argentino no lo ha descartado, aunque con los datos económicos en la mano es difícil y más todavía si su rendimiento es a partir de ahora el que se vio en el estadio de La Cerámica.

Voro, en una situación de máxima emergencia como la que se ha encontrado esta vez al hacerse cargo del equipo, no quiere experimentos. No ha estado por la labor de que el Valencia sacase a Dani Parejo en el mercado de invierno y, salvo sorpresa, el ´10´ se va a quedar al menos hasta final de temporada. El tema del argentino es diferente porque en las últimas semanas sí se ha movido la posibilidad de un traspaso, en concreto al fútbol chino. Es, como el pasado verano en el caso de Negredo, una de las opciones que al Valencia CF podrían interesar para recuperar la inversión que hizo en en su día por el centrocampista del Benfica, que además esta vez sí se ha mostrado abierto a estudiar, pero la reciente restricción del cupo de extranjeros en aquel país dificulta mucho su salida en este mercado. De la noche a la mañana, la normativa se ha reducido de 4+1 (cuatro en el campo y cinco en la plantilla) a 3+1. Mientras, en Europa también ha habido alguna posibilidad que hasta la fecha no ha sido interesante para el Valencia CF.

Su mejor partido

Enzo Pérez, después de firmar uno de sus mejores partidos con la camiseta del Valencia en la victoria ante el Villarreal, hizo unas declaraciones en las que deja su futuro en el aire. "Hace un año que me quieren sacar y no pueden. Están haciendo fuerza pero no pueden. No hace falta de quién lo diga. Si me voy, enhorabuena a los que llevan tiempo intentando sacarme y si me quedo lo daré todo por el escudo que me paga", dijo. Cuando queda poco más de una semana para que se cierre el mercado, no es fácil que pueda darse esa operación.

Además de Vinícius, cedido al Huesca, no está descartada la salida de Cartabia, aunque depende de que el Deportivo ofrezca alguna compensación por el jugador, que acaba el 30 de junio.

