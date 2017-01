El Valencia pelea por Fabián Orellana

"Orellana es un futbolista que te puede dar cosas, pero tenemos jugadores en esas posiciones?", decía Voro sobre el futbolista chileno del Celta de Vigo en la entrevista publicada este martes por SUPER. Es evidente que el jugador le gusta y la novedad es que hay conversaciones entre el Valencia CF y el club gallego por el mediapunta chileno. Una operación que no es fácil porque el Celta tiene ofertas de otros mercados que le pueden interesar más, aunque después de quedar señalado por el club y su entrenador, el futbolista tiene mucho que decir a la hora de elegir equipo y a día de hoy el Valencia es quizá su mejor opción.

Fuentes consultadas por SUPER aseguran que el Valencia CF está en la pugna para fichar al jugador pero no está ofreciendo por Orellana los tres millones de euros que se dice en Chile. De hecho, tanto el Valencia como los otros equipos interesados en el jugador, especulan y tensan la cuerda hasta el final porque saben que el Celta tiene la necesidad de desprenderse del futbolista en los pocos días que quedan. Ha dicho públicamente que no cuenta con él y que, además, no lo quiere en la plantilla por un problema disciplinario.

El chileno ya estuvo en el radar del Valencia con García Pitarch y ahora el club lo ha retomado al estar en el mercado. Alexanko comenzó a tantear la pasada semana las condiciones en que podría ficharlo y se puede decir que hay negociación. Orellana costó al Celta 1,8 millones y todo apunta a que saldrá por una cantidad similar. Tiene lo que resta de temporada y dos más firmados que el Valencia le respetaría a pesar de que cumple ya 31 años. Hasta junio de 2019.

El agente del jugador se encuentra en Vigo tratando de avanzar una operación que salvo sorpresa, se prolongará en el tiempo hasta los días finales de mercado, aunque la intención del futbolista es no arriesgar ni demorar su salida hasta el 31 de enero. Tiene otras opciones, ha rechazado una propuesta de Turquía, y si no hay avances con el Valencia elegirá otro destino esta misma semana.