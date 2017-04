Emery recomendó a Guardiola que fichara a Silva tras un Barça-Valencia siendo él técnico valencianista

El actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha desvelado este fin de semana una confidencia que se puede calificar como mínimo de curiosa, y que tiene al Valencia y a Unai Emery, entres sus protagonistas

Todo nace tras el partido del City ante el Hulk de este fin de semana, que ganó el equipo de Guardiola 3-1. Se da la circunstancia de que en este partido el exvalencianista David Silva jugó su partido 300 con la camiseta del City. Por ello, con el partido resuelto Guardiola sustituyó al futbolista canario para que recibiera una merecida ovación por parte de los aficionados, como así fue.

Ya en sala de prensa tras el encuentro, el técnico catalán desveló una conversción que tuvo con Unai Emery, exentrenador del Valencia y ahora técnico del Paris Saint Germain. Dijo Pep, que cuando él entrenaba al FC Barcelona y Emery al Valencia, tras un partido entre ambos equipos en el Camp Nou, Emery le recomendó que fichara a David Silva.

Esto es lo que dice Guardiola que le dijo Emery tras aquel partido: "David Silva es un jugador para tu equipo, para el Barcelona. Créeme, es un jugador para el Barça". Es más, el propio Guardiola, que en esa rueda de prensa se deshizo en elogios hacia Silva, se reiteró y añadió: "Y tenía razón, es un jugador especial, no solo por su calidad". Los periodistas le preguntaron entonces a Guardiola porqué no fichó a Silva para su Barcelona y respondió, en clave de humor, que era muy caro. Al respecto, el Manchester City pagó al Valencia entre 30 y 35 millones por el jugador canario.

De Silva añadió Guardiola: "Siempre le he dicho que tiene que marcar más goles porque si lo hubiera hecho habría sido algo que no te puedes ni imaginar. Lo tiene absolutamente todo, mentalidad, es competidor, lo es todo. Espero que podamos ayudarle a ser todavía mejor jugador. Muchas felicidades porque lo que ha logrado aquí, en Inglaterra, pese a su gran calidad, no es fácil".

De hecho, el técnico catalán ya había dicho tiempo atrás que una de las cosas que le motivó para fichar por el Manchester City procedente del Bayern de Munich fue la posibilidad de entrenar a David Silva.