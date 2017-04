En Sevilla no les preocupa la espantada de Sampaoli

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, aseguró este martes que no tiene "constancia de que la AFA -Asociación del Fútbol Argentino- venga por Sampaoli", en alusión al actual entrenador del equipo sevillano y la posibilidad de que sea el próximo seleccionador de la albiceleste.

El dirigente sevillista, en declaraciones después de hacer una ofrenda floral en la Hermandad de San Benito, que procesiona este martes en la Semana Santa de la capital andaluza, comentó que no puede "evitar que se hable de ese tema" pero que solo puede decir que el lunes echó "un buen rato con Sampaoi viendo cofradías y hablando del equipo".

"Me ocupa el partido en Valencia, ante un equipo que ha renacido -próximo domingo en el estadio Mestalla-. Solo pienso en esos siete partidos que nos quedan para culminar una gran temporada. Él me dice que le llaman, que siempre tiene peticiones, pero que está contento en el Sevilla. Habla de futuro, tiene un año de contrato y no hay más", dijo Castro.

El presidente del Sevilla añadió que, en el caso de que la AFA se dirija al club para interesarse por Sampaoli, "hay una cláusula por si decide marcharse" o por si el propio Sevilla desea "prescindir de él", pero "no hay ninguna cláusula especial liberatoria para la selección argentina".

"En su momento nadie podía prever esta situación. De todos modos, no tengo ninguna constancia oficial de que AFA vaya a venir para tratar ese asunto", insistió el dirigente.