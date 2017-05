El Valencia dice NO a Munir

El Valencia no tiene intención de fichar a Munir. Mucho se está hablando del futuro del delantero cedido en el club de Mestalla por el FC Barcelona, pero según ha podido saber SUPER, lo cierto es que ni siquiera hay negociación entre los clubes y, o mucho cambia la situación en las próximas semanas, o Munir la temporada que viene no vestirá la camiseta valencianista.

El jugador fue fichado el mes de agosto del año pasado por Peter Lim ya que entró en la operación de venta de Paco Alcácer al FC Barcelona y llegó al conjunto blanquinegro en calidad de cedido con una opción de compra para el Valencia por doce millones de euros. Fue una operación relámpago porque Munir tenía prácticamente hecho su fichaje por el Celta de Vigo pero la mala relación del FC Barcelona con el conjunto gallego que meses antes se había negado en redondo a negociar el traspaso de Nolito, unido a la operación Alcácer, dieron con el futbolista en Mestalla.

La salida de Paco Alcácer, que era uno de los grandes referentes en el equipo supuso un duro golpe para el Valencia desde el punto de vista social, por lo que el club se afanó para investir a Munir como la nueva estrella del equipo, o como mal menor, la nueva apuesta para la delantera. No en vano, para él fue el dorsal número 9, síntoma inequívoco de que el club apostaba por él. De hecho, el Valencia recibió a Munir con el lema de "el nou 9" con la esperanza de que hiciera olvidar a Paco Alcácer pero meses después, y con la temporada a punto de terminar, el panorama es otro.

De hecho, del Valencia que apostó por Munir apenas queda nada. Hasta se puede decir que fue la última vez que Peter Lim tomó una decisión por su cuenta como hizo en su momento con el fichaje de Nuno y el despido de Pizzi, el fichaje frustrado de Rodrigo Caio, el nombramiento de Nuno como director deportivo o el fichaje a Gary Neville de entrenador. Lim vendió a Paco Alcácer sin que lo supiera su director deportivo, tal y como el propio García Pitarch reconoció en la rueda de prensa en que se despidió del valencianismo, y Lim fichó a Munir sin consultar a su director deportivo. ¿Por qué? Muy fácil, el propietario del Valencia actuó guiado por su instinto de bróker, es decir, vendió a Paco por 25 millones y se aseguró una opción de compra de doce por Munir con la esperanza de en unos años venderlo por otros 25, 30 o los que fueran.

Llegados a este punto, muchos son los condicionantes que hacen que se pueda afirmar en estos momentos que el Valencia no tenga la intención de fichar a Munir por doce millones de euros, ni por diez, ni por ocho. Por ejemplo, que de aquel Valencia ya no queda nada, ya no está Layhoon, -la presidenta dimite formalmente en julio pero ya nada pinta en la planificación del proyecto-, no está Pako Ayestaran -el entrenador vasco llamó personalmente a Munir para convencerle de que fichara por el Valencia y no por el Celta de Vigo- y tampoco está García Pitarch, el director deportivo que se comió el marrón que había decidido el dueño.

Ahora están Alexanko en la dirección deportiva y Mateu Alemany como nuevo director general y salvo que Lim vuelta a tomar la decisión de forma unilateral, Munir no entra en los planes de futuro Primero por una cuestión púramente deportiva, segundo porque no encaja en un sistema de 4-3-3 -el sistema favorito de Alexanko- que le arrincona a la banda, y tercero porque para ese puesto hay mucha competencia. Además, el Valencia ya hizo un desembolso importante en invierno con futbolista que compiten con él como son Zaza y Orellana. Y por si fuera poco, hay otro aspecto que no se debe olvidar, y es la voluntad del futbolista, que en estos momentos, es la de regresar al FC Barcelona. El Valencia no tiene intención de fichar a Munir y Munir no quiere seguir en el Valencia. Blanco y en botella.