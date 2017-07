Este es el mensaje de despedida de Curro Torres

Curro Torres abandona el Valencia Mestalla y lo ha querido hacer con una carta de despedida compartida en sus RRSS: "Ha llegado el momento de despedirme. Y con estas líneas seguro que no puedo expresar todo lo que el Valencia CF significa para mí . Entrenar al Valencia Mestalla no ha sido un simple trabajo, ha sido una pasión y un orgullo. Para todos los valencianistas nuestro Valencia no es Club sin más. Es un sentimiento, una pasión y es amor por el Club que me lo dio todo y que , estoy seguro que volverá a estar donde se merece. En este día, pongo fin a mi etapa en al Valencia Mestalla pero seguro que esto es un punto y seguido y que algún día nuestros caminos volverán a encontrarse. No voy a parar hasta que esto ocurra con trabajo , dedicación y esfuerzo máximo.

Sólo tenía en la cabeza ascender a este grandísimo equipo a la Liga 123. No pudo ser pero he tenido el honor de haber entrenado a un grupo de grandísimos profesionales, desde el primero hasta el último y sin olvidarme de los juveniles que tantas veces nos han ayudado. Ahora es momento de que la afición y el Club apoyen más que nunca a la cantera. Esa gran "fábrica" de talentos inagotables que nunca va a fallar y que tiene jugadores en todas las categorías con posibilidades de llegar al 1er equipo. Amo a este Club. Amo a esta cantera. Gracias a toda la afición por el apoyo incondicional. Gracias al Club por dejarme entrenar a este grandísimo grupo. Gracias a todos los trabajadores que han ayudado y han remado para convertir al Valencia Mestalla en uno de los mejores filiales de España. Y principalmente, doy las gracias a mis jugadores por haberme ayudado y por haber llevado al Valencia Mestalla a pelear por un sueño increíble.

Gracias a todos de corazón y sin vosotros nada de esto hubiera sucedido. Vosotros sois los grandes protagonistas del Valencia Mestalla. Y por supuesto agradecer a la AFICIÓN. Sin vosotros nada de esto se hubiera conseguido, sois los mejores. Nunca olvidaré vuestras lágrimas en Albacete y todo el esfuerzo y la ilusión que mostrasteis. Gracias. Y el Valencia CF es sobretodo afición. Y de ellos es de lo que más orgulloso estoy. Han sido unos años espectaculares donde he visto como todo el mundo se ha volcado con la cantera. Ahora tengo que pedir a la afición que siga apoyando como lo ha hecho, arropando al filial y creyendo en ellos. Apoyad al nuevo entrenador, a los jugadores jóvenes que suban desde abajo y a toda la plantilla, en definitiva. Muchos jugadores han acabado su etapa pero llegan desde abajo pisando muy fuerte grandísimos talentos y gente muy joven que va a dar grandes alegrías a este Club, gracias a profesionales como José Jiménez, un desconocido para todos pero uno de los grandes artífices para que la Academia tenga a los mejores talentos. Gracias a Peter Lim, Lay Hoon( que estuvo siempre al lado del mestalla), Anil Murthy, a José Ramón Alexanco( que junto a su departamento siempre han ayudado y confiado), a José Jiménez y a todos los trabajadores del Valencia CF, tanto de oficinas como especialmente en la ciudad deportiva. Amunt València! Amunt Afició! Amunt Cantera! Amunt ValenciaMestalla!"