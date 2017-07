Negredo regresa al Valencia CF

Álvaro Negredo ha sido uno de los focos de atención en el primer día de la pretemporada en la ciudad deportiva de Paterna. El delantero del Valencia CF, con dos años todavía de contrato por delante aunque no entra en los planes de Marcelino García Toral esta temporada, se ha sometido a las primeras pruebas médicas y físicas de la semana como uno más.

Eso sí, en su primer día no se ha producido el esperado cara a cara con el técnico porque el asturiano no se incorpora hasta el entrenamiento de campo del viernes. El delantero vallecano llegó con el resto de futbolistas de la plantilla citados por el Valencia CF antes de las ocho de la mañana y abandonaba las instalaciones en su coche pasadas las once, sin hacer ningún tipo de declaraciones.

Negredo se paró para firmar autógrafos y hacerse fotos con algunos aficionados que se habían desplazado hasta allí. Llevaba sin aparacer por Paterna desde el pasado 17 de julio de 2016, cuando se marchó para viajar hasta Middlesbrough para sellar el acuerdo de cesión por una temporada al club inglés.

Puestos a salir nuevamente del Valencia CF este verano, Álvaro Negredo prioriza seguir en la Premier inglesa.