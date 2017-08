El lenguaje de los comunicados oficiales del Valencia CF

Lo que esperan todos los aficinados son esos comunicados anunciando nuevos fichajes, pero lo que ha habido hasta ahora por encima de todo son salidas. Uno de los primeros objetivos del Valencia CF, tal como reconocía el director general Mateu Alemany ante los aficionados en la Convención de Peñas, era «cambiar el vestuario». Eran muchas las bajas que se iban a producir a lo largo del verano, algunas de ellas importantes. Además, el entrenador también había puesto sus condiciones. Desde el momento en que Marcelino García firmó su contrato había tres futbolistas señalados en rojo, eran los que se tenían que ir sí o sí: Enzo Pérez, Diego Alves y Aderllan Santos. Una situación que se ve reflejada en los comunicados que el Valencia CF emitió para anunciar sus respectivas salidas.

«El club le desea toda la suerte en su nueva etapa profesional». Es la coletilla que suele acompañar al anuncio de la despedida de un futbolista que, durante más o menos tiempo, ha formado parte del equipo. Un detalle de cortesía habitual que este verano el Valencia CF ha utilizado en unas ocasiones y en otras no. Desde luego no lo hizo en los comunicados de Enzo, Alves y Santos. Coincide que los dos primeros encabezaban la lista negra de Marcelino y, con la colaboración de los propios interesados, el Valencia prácticamente los tuvo que regalar al River Plate y al Flamengo. No aceptaron otros destinos. En cuanto al central brasileño, además, puso todos los problemas del mundo para aceptar su destino, que no era ni mucho menos formar parte de la plantilla 2017/18. Aún así, se presentó en Paterna para comenzar la pretemporada y retrasó su regreso a Brasil todo lo que pudo y más. Ninguno de los tres llegó a cruzarse un minuto con Marcelino.

Todo lo contrario que en los casos de futbolistas como Yoel y Piatti, sobre los cuales se oficializaron las opciones de compra que estaban pactadas anteriormente con Eibar y Espanyol. También en el caso del guardameta Mathew Ryan, traspasado definitivamente al Brighton inglés. Llama la atención el caso de Álvaro Negredo, al que también despide el Valencia CF con honores después de haber aceptado con normalidad su salida, al contrario que hace un año. Tanto él como su agente pusieron todo de su parte y trabajaron con el Valencia CF para encontrar la mejor solución, que acabó siendo el traspaso al Besiktas turco.

Llama la atención que el Valencia, en cambio, no tuviera el detalle con un jugador de la cantera como Antonio Sivera, que de alguna manera hizo cambiar los planes del club por su deseo de jugar en La Liga con el Alavés. O también el de Bakkali, que simplemente se marcha cedido al Depor.