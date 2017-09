Estos son los capitanes del Valencia CF

"Yo no elijo los capitanes, no los he elegido aquí. Es una situación que dentro del vestuario lo sabe, los jugadores lo saben y en su momento ellos lo transmitirán pero no sé yo", decía Marcelino García Toral en la rueda de prensa de este viernes.

Dani Parejo es el primer capitán, es el que ha llevado e brazalete hasta el momento en los compromisos de LaLiga del Valencia CF en este inicio de temporada, pero no es el único. Jaume Dómenech, José Luis Gayà y Rodrigo Moreno también están entre los elegidos por el vestuario para ejercer de capitán.

La elección la ha realizado el vestuario, sin la intervención del entrenador, tal y como dejó claro el asturiano. Se da las circunstancia que dos de los cuatro capitanes son valencianos, casos de Gayà y Jaume, mientras que Parejo y Rodrigo son de los jugadores que más tiempo llevan en la plantilla del Valencia CF.