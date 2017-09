¿Quién es el Pablo Aimar en el actual Valencia CF?

Pablo Aimar, futbolista del Valencia CF en los gloriosos años de principios del siglo XXI, valoró como «maravilloso» el recibimiento que la afición de Mestalla le tributó en los instantes previos al partido del sábado frente al Atlético de Madrid. Instantes en los que la grada coreó su nombre rescatando el famoso cántico de «¡vamos, Pablito Aimar, que la gloria volverá, como Kempes y el Piojo, otro pibe inmortal!». Una pequeña sintonía que para él era todo «un plus de motivación».

«Fue espectacular, una muestra de cariño muy grande. Me fui con la sensación de haber vivido un momento maravilloso. No lo esperaba», dijo un hombre que recuerda que su vínculo emotivo con València es tan fuerte como el hecho de que tiene dos hijos valencianos. «Hasta dos hijos valencianos tengo yo, nacieron aquí... lo que me mostró la gente este sábado es la síntesis de los excelentes años que viví con el Valencia en esta ciudad», añadió.

El talentoso jugador argentino se refirió al Valencia CF actual, del que tuvo muy buenas palabras. «Es un equipo que puede estar más arriba esta temporada. Marcelino me parece un entrenador que sabe cómo jugar con este equipo». El de Marcelino es un estilo definido, similar al que implantó Rafa Benítez en el Valencia entre 2000 y 2004. Aimar era un mediapunta vistoso, de juego ofensivo con balón, pero supo adaptarse a la filosofía del compromiso defensivo y los ataques sin florituras. «Era la única de forma de hacerles fuerza a los dos «gigantes». Pablo se adaptó a todo lo que pedía Benítez al equipo. «Fue muchísimo lo que conseguimos teniendo en cuenta a los gigantes del fútbol de España con los que competimos durante casi seis años», comentó.

Preguntado por quién sería en la actualidad el futbolista de la plantilla 2017/18 más parecido a él o que se acoplaría a su clásica posición de mediapunta, ´Pablito´ elige a Carlos Soler y Dani Parejo. «Carlos Soler cuando se mete para adentro o Parejo, aunque juega un poco más atrás... Exactamente la posición en la que yo jugaba este Valencia, por ahora, no la tiene», indicó el exjugador del Valencia, de 37 años.

Con el Valencia CF, Pablo Aimar conquistó dos títulos de Liga –2002 y 2004–, una UEFA –2004– y una Supercopa de Europa –2004–. En la actualidad Aimar trabaja en el cuerpo técnico de la selección argentina a las órdenes de Jorge Sampaoli y, en especial, centra su trabajo en el seleccionado de Argentina sub-17. De un modo u otro, Aimar pasará informes a Sampaoli de los argentinos en el Valencia-Atlético.