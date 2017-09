"Queremos un Derbi con pasión, respeto y educación"

Los entrenadores del Levante UD y el Valencia CF han analizado en una rueda de prensa conjunta el Derbi que se disputará este sábado en el Ciutat de València. Tanto Muñiz como Marcelino, que se conocen muy bien desde pequeños, esperan ver un partido de mucha intensidad pero sobre todo el que que reine el "respeto y la educación".



El técnico del Valencia CF no ha descartado la presencia en la lista de Gabriel Paulista, que tampoco se ha ejercitado este jueves con el equipo, mientras que el entrenador del Levante UD, ha dejado entrever que Bardhi puede ser titular en el ataque.





Rueda de prensa completa

Muñiz: El Valencia como todo el mundo puede ver es un equipo que ha cambiado mucho respecto a la pasada temporada ,tienen una seguridad defensiva muy buena. Es un equipo muy trabajado. Es un equipo que ha conseguido tener tranquilidad.Marcelino: El Levante es un muy buen equipo, tiene una clarísima su identidad. Quería darle la enhorabuena a Muñiz por el ascenso. Nos va a exigir mucho este partido porque es un equipo muy organizado, es de los que más llega al área de LaLiga.Mañana es el último entrenamiento y decidiremos es una semana de tres partidos y tomaremos los menos riesgos posible.Muñiz: Nano es un jugador que vino con la pretemporada ya finalizada, cuando estas en tu equipo esperando una salida lasprepocupaciones son diferentes. Está trabajando bien y adaptándose... esperaremos hasta el último momento. Los delanteros que tenemos están poniéndose en forma y conforme se vayan adaptando al equipo creo que tenemos una delantera que está cubierta y todos puedes participar.Marcelino: Nosotros tenemos una idea de juego que puede ser modificable y para determinadas posiciones queremos un perfil específico, ahora mismo ese perfil que quermeos que juegue dentrás del delantero es más un atacante que un centrocampista. Creémos en Carlos, en su talento y en que puede jugar en esa posicion. De hecho, el entrenador Sub-21 también lo ha utilizado. Siempre va a prevalecer la idea colectiva antes que una situación personal.Marcelino: Desde el principio sabe su situación, antes de venir nosotros se la transmitimos a su agente... sabe su situacion y el por qué en una charla personal que tuvimos. Mi discrección en es conversación me obliga a no decir los motivos. si se queda en la plantilla lo trataré con respeto.Muñiz: Son partidos de mucha pasión y es una alegría. Es un aspecto muy positivo, pero también hay que transmitir mucha educación. Que se vea un buen partido y que gane el mejor, por mi parte quiero que gane mi equipo pero creo que debemos insistir en que sea una fiesta del fútbol valenciano.Marcelino: Tendré que vivirlo pero va a ser diferente que un Villarreal-Valencia, no es lo mismo, aunque sea dentro dela misma Comunidad, este son dos equipos de la misma ciudad. Esperamos un partido apasionante y emocionante pero donde la educación y la deportividad deben ser armas de ambas aficiones, tenemos que aunar la emotividad y el trabajo. Las aficiones tiene que repetar al rival y aceptar con deportividad el resultado.Muñiz: Sabemos que viene un gran rival que nos va a exigir mucho, es importante que cuando acabe el partido la gente esté satisfecha con el partido. Para conseguir estos puntos hay que hacer mucho trabajo y hacerlo muy bien. Tenemos que estar preparadosMarcelino: La sorpresa es el acierto que tengan los jugadores en los 90 minutos, el acierto que tengan ese día marcará la diferencia.Muñiz: Nos conocemos desde pequeños, crecimos con una misma educación deportiva que es la que estamos llevando ahora. En esa línea seguimos, tenemos un carácter similar, somos asturianos y nos llevamos bien. Es una relación que tenemos desde pequeños, con Uría fui compañero de equipo.Muñiz: los únicos protagonistas son los futbolistas. Los que tienen que trabajar y sudar son ellos. Las estrellas son los jugadores, yo soy una parte más de ese grupo. Yo puedo hablar mucho en la pizarra pero sobre el terreno de juego las decisiones las toman ellos... nosotros ayudamos en la medida de lo posible.Marcelino: La expetación es por el Derbi en sí, hay rivalidad y creo que nosotros estamos dando el primer paso hacia esa cordialidad, después, antes y durante los únicos protagonistas del fútbol son los futbolistas.Marcelino: La gente siempre tiene una similitud en el cáracter. Es imposible que a los 10 años pensaramos en esto, entonces la ilusión era jugar y ser importantes en nuestros equipos. Eres futbolista, él mejor que yo, acaba esa faceta y tuvimos la suerte de ser entrenadores de Primera División y de dos buenos equipos. ojalá dure mucho tiempo.Muñiz: Fuimos unos privilegiados al ser futbolistas profesionales y siendo entrenador también y en esta temporada dirigir dos equipos de Primera y disfrutar de este partido. Estamos en una gran ciudad que vive el fútbol de una manera pasional y tenemos que estar agradecidos.Parejo es uno más de ese fútbol colectivo del Valencia. Es un gran jugador, con una organización muy buena, con trabajo en faceta defensiva pero sería injusto sacar a Parejo de ese equipo y valorarlo solo a él. Al Valencia lo analizamos como equuipo, un solo jugador no va a decantar los 3 puntos.Es un jugador joven que ha aparecido en nuestra liga, su adaptación ha sido rapida, junto con Campaña tiene un juego interior preciso, llegada y también gran balón parado. Vamos a intentar que no intervenga en el juego y que no tenga oportunidades a balón parado.Lo que me llena de alegría es ver a la afición volcada con su equipo, que rapidamente se hayan agotado las entradas, ¿Cómo se ha tratado el tema? No me corresponde, es cosa del presidente.Son jugadores que pueden cambiar en ambas bandas, con caracteristicas similares y aportaciones diferentes pero tiene que adaptarse a un equipo que lleva trabajando junto un tiempo. Iremos valorando la adaptación y tomando decisiones. Ambos pueden jugar y uno de los dos va a jugar.No hay ningún problema.

-¿En qué objetivos ve a su rival?

Muñiz: El Valencia es un equipo que está demostrando muchas cosas positivas en las primeras jornadas, hay una muy buena pinta de equipo, no dejan jugar cómodo y tiene ideas claras en defensa y ataque, han avanzado en tranquilidad, el club trasmite tranquilidad, se habla mucho de fútbol y eso es positivo, estará peleando seguro por esos puestos de Europa, las sensaciones son muy buenas.

Marcelino: Por lo visto hasta ahora, el Levante tendrás una situación holgada pero me gusta ser prudente, es una competición larga, dependes de lesiones y un poco de fortuna... lo importante es que veo un Levante con identidad clara, automatismos reconocidos, cuando un equipo tiene eso es más fácil que logre objetivos que cuando ves volatilidad en rendimientos individuales... y eso perjudica al colectivo.

Hay mucha diferencia del Levante que yo conocía al de ahora. Pasamos dos temporadas muy difíciles, me alego mucho por ellos porque dejé aquí amigos. Ves un equipo en primera asentado, el campo, un equipo asentado en cuanto a gentión... mucho cambio.Esté en condiciones de jugar, está recuperado, podría ser de la partida como puede ser el resto del equipo. Rober es un futbolista que nos puede dar cosas positivas en muchas situaciones, es polivante y puede aportar muchas cosas al equipo en difrentes posiciones. siempre ayuda, dentro del vestuario es reconocido como buen profesional.

-Muñiz, ¿qué le parece que se queje el Madrid del arbitraje ante el Levante?

Tengo la línea de no comentar nada. Es una parte más del fútbol, son humanos y se equivocan. Me parece un gran árbitro y no creo que tuviera influencia en el resultado. Los comentarios no tenían ninguna razón.