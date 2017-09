Gonçalo Guedes: "Jugaré donde me mande el míster"

A Guedes «nunca» le ha gustado perder. A sus 20 años ha ganado ya siete títulos y aterriza en Mestalla para demostrar todo el fútbol que lleva dentro. Tenía otras ofertas pero no dudó en que el Valencia era la mejor opción. André y Cancelo le animaron y conoció a Lim en París. Atrás queda el niño que cautivó a Jorge Jesús. El ´7´ ha llegado con mucha fuerza.

¿Cómo está Gonçalo Guedes? Imagino que sus sensaciones serán positivas después de un buen debut ante el Atlético en Mestalla.

Muy bien, como tú dices, con buenas sensaciones. Creo que hicimos un buen juego y toda la afición estuvo muy bien. Sentimos que pudimos hacerles daños pero fue un partido muy difícil, el Atlético es un gran rival como todo el mundo sabe. Hicimos todo para conseguir los tres puntos pero no fue posible. Estamos trabajando para el derbi.

En el plano individual, jugó media hora pero protagonizó algunos chispazos que han gustado en Mestalla.

Me sentí muy bien, todos los compañeros y el míster me han recibido muy bien. Salí muy metido al campo. Todo lo que hice pienso que lo hice bien pero necesito un poco más de ritmo, de trabajar más. La española es una liga diferente, con mucha intensidad y espero que vaya todavía mejor en los próximos partidos.

En su presentación dijo que se encontraba más cómodo en la derecha. Ante el Atleti, sin embargo, se estrenó en la izquierda... Y lo hizo bien.

A mí me gusta mucho la banda derecha, también la izquierda. A ver, estoy más habituado a jugar en la derecha pero la izquierda no es un problema para mí. Juego donde me manda el míster y espero mejorar en todas las posiciones.

Contra el Levante va a jugar en la banda derecha.

No lo sé, no lo sé (ríe). Solo lo sabe el míster. Todavía es pronto para saber más, Marcelino decide.

¿Qué le ha sorprendido en estos primeros días como valencianista?

Muchas cosas. La ciudad es muy bella y la afición me recibió de una manera increíble, tanto a mí como al resto de fichajes en la presentación que tuvimos en Mestalla. Me encantó. Creo que todo esto va a influir de forma muy positiva para crecer individual y colectivamente.

Antes de llegar al PSG Rui Vitoria le prepara durante seis meses en Benfica para jugar como delantero ante la baja de Jonas . ¿Se ve jugando en esa posición en el Valencia?

No sé, es el míster el que va a decidir pero yo puedo jugar, ya lo he hecho antes en Benfica. Me ha ido bien y me gusta, pero estoy más cómodo en las bandas. Para mí pienso que es muy bueno poder jugar en dos posiciones diferentes, es importante porque hay momentos de juego que es necesario cambiar. Yo puedo jugar en las dos pero el míster, insisto, es el que decidirá y yo voy a hacer lo que él me diga porque él es el que manda (ríe).

Simeone dijo después de un partido contra el Benfica que le había "gustado mucho el joven Guedes". ¿Le dijo algo el otro día en Mestalla?

No, no habló conmigo pero siempre es importante recibir un halago de una persona tan importante como es Diego Simeone. Voy a trabajar y a dar siempre el máximo para recibir más comentarios así con la camiseta del Valencia.

Vamos a su fichaje. ¿En qué momento sabe que vendrá al Valencia?

Solo lo tuve seguro al cien por cien en el momento en el que firmé los papeles del contrato. Eran ya las diez de la noche en Portugal, las once en España, del último día de mercado. Ahí fue cuando supe que venía. Me llamaron por teléfono y me dijeron ´vamos a cenar´. En seguida respondí que iba para allá y en cuestión de una hora o dos ya había firmado.

Pero si había ido Peter Lim a París a por usted una semana antes...

Sí, es verdad, pero a esas alturas había hablado con la dirección del PSG y con Unai Emery y me habían dicho que tenía que esperar porque había unos detalles que Valencia y PSG tenían que concretar todavía. No tenía certeza de nada, no sabía si me quedaba o si venía. Conocí a Lim en París, estuve hablando con él. Lo saludé, nada más. Fue un encuentro muy breve.

Lo tuvo claro desde el principio.

Sí, quería venir. Esta es una oportunidad muy importante para mí porque soy un jugador joven y necesito jugar. Sabía que en París era muy difícil... Venir al Valencia es un reto muy importante para mí.

¿Y hace un año y medio, cuando estaba en Benfica, existió realmente la posibilidad de venir?

No lo sé, leí que existía la posibilidad de venir pero nadie me dijo nada al respecto. Nunca supe nada.

Jorge Mendes es una persona muy importante para usted. ¿Qué le dice cuando surge esta posibilidad?

Me dijo que este es un buen sitio para jugar, que iba a tener muchos minutos, que vendría a una buena liga y que el Valencia es un buen club que da protagonismo a los jugadores jóvenes. Yo necesito jugar en este momento. Tenía la posibilidad del Valencia y también la de ir a otros clubes pero Jorge no llegó a decírmelos porque en el momento en el que me presenta la opción del Valencia yo quise venir. Para mí este es un club muy bueno. El idioma, además, es muy parecido al portugués y la ciudad me habían dicho que era muy bella. Me lo dijeron Cancelo y André Gomes, que pasaron por aquí, y también Vezo. Fue fácil decidirme para venir aquí.

¿Qué le dijeron André y Cancelo?

Me hablaron muy bien. Me dijeron que este es un buen club a pesar de que hubo dificultades en los dos últimos años y que me iba a ir muy bien como jugador del Valencia.

¿Qué le ha pedido Marcelino?

Me ha pedido que trabaje muy duro, que de el máximo siempre porque no es fácil jugar en el Valencia. Me dice que para mí es importante trabajar mucho si quiero tener minutos para ayudar al equipo.

¿Y al respecto de su posición?

Me preguntó donde me gustaba más jugar y yo le dije que en las bandas. Me dijo ´perfecto´. Voy a darlo todo día a día para merecer jugar.

Debuta con 17 años en Benfica con Jorge Jesús, un técnico muy exigente pero que siempre ha tenido claro que Guedes será un jugador de alto nivel. ¿Cómo ha influido en usted?

Jorge Jesús fue un entrenador que me enseñó mucho, yo era muy joven en ese momento y daba el salto de la formación al fútbol de élite. Pasé del equipo B al primer equipo a sus órdenes, fue una persona muy importante para mí. Me lanzó la primera vez en el club donde me formé. Me decía que tengo que trabajar mucho y estar concentrado, especialmente, en las cosas tácticas. Incidía en eso y me decía que después el resto saldría, que estuviera tranquilo. Me enseñaba mucho a defender, decía que para mí era muy importante y realmente lo es. También han influido en mí Hélder Cristóbal, entrenador del segundo equipo de Benfica, o el propio Rui Vitoria. Todos los entrenadores son importantes en mi carrera.



Guedes nace en la Champions. Su debut es ante el Mónaco. ¿Le gustaría devolver al club a la Champions?

Sí, obviamente, a todos los jugadores nos gustaría devolver al club a la Champions pero sabemos que va a ser muy difícil. Sabemos que tenemos que ir partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, para sacar los tres puntos cada semana. Va a ser muy difícil pero es algo que de algún modo todos tenemos en algún lugar de la cabeza.

¿Qué detecta uno en el momento en el que entra en contacto directo con la realidad del Valencia? ¿Qué se está cociendo ahí dentro?

En los días en los que he estado aquí interpreto que el Valencia ahora mismo está enfocado en mejorar todo lo que se ha hecho mal en los últimos años. Todo el mundo trabaja por un objetivo: dar el máximo, conseguir los máximos puntos posibles y volver a tener a la gente de nuestro lado. La afición es muy importante para nosotros.

Tiene 20 años y ya ha conseguido siete títulos. Su carrera va rápido.

Sí, conseguí tres campeonatos en Benfica, fue algo muy bueno, tengo un sentimiento muy especial. También gané dos o tres Taças da Liga. En París también he ganado dos títulos. Es siempre bueno conseguir títulos y es siempre bueno hacer una fiesta para celebrarlo.

¿Dónde se ve dentro de un año?

No lo sé. Ahora me veo trabajando para jugar y dar mi máximo al Valencia. Quiero hacerlo lo mejor posible para mí y para el equipo. Solo puedo decir eso porque no lo sé, la verdad.

La explosividad es uno de sus puntos fuertes. Cuentan que ha trabajado y mucho en el aspecto físico.

Sí, es verdad, durante toda mi formación ha sido importante en términos de trabajo físico y de gimnasio. Cuando estuve en Benfica, desde pequeño, los técnicos hicieron todo para mejorar mis condiciones físicas. Pienso que ahora estoy bien, continúo haciendo un trabajo físico, como todos. Estoy bien.

Detrás de Gonçalo Guedes está el sacrificio de Rogério, su padre, un hombre que ha puesto su vida al servicio del sueño de sus hijos.

Es una persona muy importante porque siempre estuvo presente en todos los momentos cuando era necesario. Todos los días me llevaba al entrenamiento, a mí y a mi hermano, hacía 60.000 kilómetros al año llevándonos de aquí para allá para jugar al fútbol. Fue la persona que siempre creyó en mí cuando el resto no lo creían y es la persona que ahora me ayuda todos los días.

¿Es verdad que quemó tres o cuatro coches de tanto llevarlo?

(Ríe). No lo sé, es posible, pero no sabría decir exactamente si fueron tres o cuatro porque yo era pequeño y no era plenamente consciente de todo. Pienso que dos o tres sí...

Seguro que ahora piensa que ha valido la pena...

Yo pienso que sí, él está contento por ver a su hijo bien ahora. Ve que estoy viviendo el sueño que he tenido desde niño y que estoy trabajando duro. Pienso que está muy feliz. Él me ha dicho que aquí me iba a ir muy bien, que el Valencia es un buen sitio para mí porque aquí voy a jugar y eso es lo que necesito. Me dijo, como yo te he dicho antes, que aquí tendría facilidad para integrarme y hablar con los compañeros, la ciudad era muy bonita y la Liga es un campeonato muy competitivo.

Dicen que en su pueblo, Benavente, el pequeño Guedes resolvía los partidos él solito contra niños tres y cuatro años mayores que él.

Sí, pero lo sé porque lo dicen los más viejos del lugar, yo no era muy consciente de ello. Los más viejos lo vieron, yo no lo sé. Te puedo decir, eso sí, que nunca me ha gustado perder, cuando pierdo no es fácil para mí.

¿Cómo es su relación con su hermano, que jugaba de portero?

Es muy buena, nos divertimos mucho cuando estamos juntos. Él es más mayor que yo, es más maduro. Ya no me habla de cómo batir a los porteros, antes sí que lo hacía (ríe). Cuando juego al fútbol lo único que me dice es que me sienta libre y que lo haga lo mejor que sé.

¿Cómo se vive desde dentro ese PSG de Neymar, Mbappé, Cavani, Draxler? ¿Qué ambiente se respira?

Es un equipo muy grande, con grandes jugadores. Cuando estás con ellos te sientes muy importante pero sabes que tienes que trabajar mucho para jugar a su lado. Si estoy aquí es porque era muy difícil jugar en París.

¿Es verdad que Guedes no tiene un ídolo o referente en el fútbol?

Sí, es verdad. Hay tantos jugadores buenos... ¿Cómo puedes quedarte con uno solo? Unos tienen unas cualidades, otros tienen otras, es muy difícil quedarse con uno solo. Muchos me sirven de inspiración pero no tengo uno, dos o tres con los que me pueda quedar, intento fijarme y aprender de todos.