Así cocina Marcelino el ataque para el derbi

Un gol en tres partidos. En ataque el Valencia de Marcelino necesita mejorar. Pese a la dureza del rival, la estadística de cero disparos a portería frente al Atlético dejó preocupado al entrenador asturiano, quien a lo largo de la semana ha incidido en la manera de aumentar el caudal ofensivo, de facilitar los remates de los dos delanteros y, a su vez, las victorias del equipo. Dos delanteros, sí. Por el momento, mientras su Valencia CF sigue acostumbrándose al estilo Marcelino, el técnico no se plantea variar el esquema ni tampoco apostar por un centrocampista como Carlos Soler en la posición de mediapunta.

"Tenemos un sistema y una idea que se puede modificar, pero ahora no queremos hacerlo. En este inicio es difícil que Carlos (Soler) juegue por detrás del delantero, queremos mantener los perfiles concretos y en esa posición colocar a un jugador que sea más delantero que centrocampista", respondió Marcelino, cuestionado por la posibilidad de alinear al valenciano por detrás de Zaza y apostar en los costados por los recién fichados Andreas Pereira y Guedes. La respuesta del entrenador revela una realidad. De momento, Rodrigo no se toca.

Nada más aterrizar en València, una de las primeras decisiones del ex del Villarreal fue mantener en su plantilla al delantero hispano-brasileño, cuestionado por el entorno prácticamente desde su llegada en 2014. Para Marcelino, Rodrigo encaja en su sistema por el trabajo de presión que garantiza, su velocidad y habilidad para atacar espacios y la predisposición a participar siempre en las combinaciones. Desde el punto de vista del cuerpo técnico, los atacantes deben subir sus prestaciones. Sin embargo, los ensayos tácticos en Paterna han estado, especialmente, orientados al objetivo de atacar mejor. este sábado Marcelino quiere ver un equipo que en relación al duelo frente al Atlético aumente su productividad y genere ocasiones de gol claras que prueben al portero granota.

El plan para Orriols es dar un impulso al ataque desde las bandas, algo que debe ir llegando de forma natural conforme avance en positivo la adaptación de los 'puñales' fichados el último día de mercado. Pereira y Guedes. Zaza y Rodrigo parecen inamovibles, síntoma de que para el entrenador el problema del gol no está tanto en los protagonistas, sino en el juego colectivo de ataque. Por el momento, el Valencia se ha fortalecido defensivamente en gran medida tras la sangría de goles en contra de la temporada anterior. El siguiente paso propuesto es progresar con el balón en el pie desde el talento de hombres como Parejo y Soler, la fuerza de Kondogbia y el desequilibrio que los nuevos tienen que añadir en los costados. Si el Valencia rompe por los lados, las ocasiones de gol serán más sencillas de embocar para los puntas. Eso, con la ayuda de los laterales, es lo que ha pedido al equipo en entrenador

El puzzle del ataque cuenta cuatro piezas y una de ellas deberá empezar el Derbi en el banquillo. Según lo dicho por Marcelino, el 'sacrificado' será Andreas o Guedes. "Hablamos de dos futbolistas que pueden jugar en ambos extremos, tienen características similares y también ligeras diferencias. Ahora deben adaptarse a un equipo que lleva más de dos meses trabajando junto. Guedes no conoce la liga, es difícil llegar y estar disponible para todo. La adaptación no es la que todos queremos, pero irá siendo progresiva. Necesitan una mejor condición física, ambos pueden jugar y uno de los dos va a participar. Lo decidiremos a última hora", explicó el técnico. El conocimiento de la Liga, donde ya jugó con el Granada el curso pasado, podría dar una ligera ventaja al mediapunta cedido por el Manchester United.

Rodrigo y Zaza serán los delanteros ante el Levante. Carlos Soler es inamovible en una u otra banda. Jugará en la derecha, como ante Madrid y Atleti, si Andreas es el titular o en la izquierda si es Guedes el elegido para comenzar el Derbi. "Creemos firmemente en Carlos (Soler) por su talento, actitud... y creemos que puede actuar en esa posición de banda, el técnico de la sub'21 también lo utilizó en esa demarcación. Nos aporta muchas cosas, es una cuestión de adaptación y primamos la idea colectiva a poner un jugador en un sitio para que salga favorecido individualmente", comentó el entrenador. En el medio Kondogbia y Parejo por cuestiones físicas y de experiencia en Primera son insustituibles, a día de hoy, para un técnico que está consolidando al equipo de atrás hacia delante. Además, Soler ofrece llegada a gol desde cualquiera de los lados.



Orellana jugará, si se lo gana

El de Fabián Orellana, fuera de la última lista de convocados del cuerpo técnico, fue uno de los nombres del día. El entrenador del Valencia ha definido cómo queda la situación del extremo chileno una vez que ha decidido quedarse en la plantilla en contra de la opinión del club y también del propio entrenador. "Desde antes de que yo llegase Orellana sabe su situación, le fue comunicada a su representante y, además, luego él supo el porqué de su situación en una entrevista que tuve con él. La discreción me obliga a no detallar los motivos, parece que se quedará y tengo el máximo respeto. Si se gana la opción de jugar, lo veréis... porque jugará". A medio plazo, pasadas unas cuantas jornadas, si el jugador sudamericano hace méritos y el equipo lo requiere el chileno puede ofrecer una nueva alternativa al juego ofensivo del Valencia CF. Cabe recordar que el ex del Celta fue el máximo artillero del Valencia durante la pretemporada.