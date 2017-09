"Prefiero estar yo cojo antes de tener un futbolista lesionado"

Marcelino García Toral ha aparecido cojeando a su llegada a la rueda de prensa tras la victoria del Valencia en Anoeta ante la Real Sociedad. El técnico asturiano, que ha sufrido "un tirón" en la parte posterior de la pierna derecha, se ha mostrado satisfecho con el nivel competitivo del equipo, ha destacado el nivel de Jaume en su vuelta a la portería y también el de Guedes antes de dedicar el triunfo a Javi Jiménez y Marc Ferris. Los dos canteranos se lesionaron en el partido del filial frente al Ontinyent. Estas son todas sus declaraciones:

¿Qué valoración hace del partido y cómo está?

Mientras me lesione yo está todo arreglado. Creo que ha sido un partido espectacular, se han visto dos muy buenos equipos que han luchado por la victoria desde el primer momento, los dos hemos arriesgado para ganar. El hecho de adelantarnos puede ser un puntito de justicia pero cualquiera que hubiera ganado hubiera sido justo.

¿Ha concedido el equipo ocasiones con demasiada facilidad?

No nos gusta encajar goles, hemos encajado dos. Uno a balón parado y otro en una acción donde no estuvimos muy acertados en el despeje, fuimos poco contundentes. El primero fue un golazo y el segundo un gran disparo. No han tenido muchas ocasiones, sí disparos. Hemos tenido pérdidas de balón, hemos concedido y la Real hay que decir que es un equipo que ataca muy bien, son el segundo equipo que mejor ataca de Primera. Me hubiera gustado más no encajar y no conceder ocasiones pero el rival ha hecho muchos méritos.

¿Cuál es la valoración que hace después de seis jornadas?

Significa que el equipo compite, que va por el camino correcto. Disfrutamos de esta gran victoria y a por el próximo rival. No miramos más allá. Estoy muy orgulloso y satisfecho del trabajo y el nivel competitivo de los jugadores. Necesitamos mejorar.

¿Por qué un cambio en la portería?

Vengo manifestando que estoy muy orgulloso de trodos los jugadores, decirlo es muy sencillo pero la forma de demostrarlo es con hechos y tomando decisiones. Estoy súper satisfecho del rendimiento de Neto pero también Jaume. Merecía esta oportunidad porque es un chico súper trabajador, valencianista, siempre animando al compañero, siempre buscando el bien del equipo. Tenemos dos porteros excelentes y estoy muy satisfecho de ambos, hoy en concreto de Jaume por el nivel que ha dado. Esto lo volveremos a hacer en el futuro.

¿Cómo está de lo suyo?

Me pegó un tirón que no veas. Soy mayor, hay ciertas situaciones en las que debo de controlarme. Estoy un poco cojo pero prefiero estar cojo yo antes que tener un futbolista lesionado. Podré dirigir igual. Intentaré evitar situaciones parecidas en el futuro.

¿Todas las decisiones que toman le salen bien, qué es lo que no sale como usted quisiera?

Yo tomo decisiones en función del trabajo y de la ilusión que ponen los jugadores para intentar ser justo y hacer a todos importantes teniendo una plantilla corta como tenemos. No quiero perder elementos por el camino y quiero competitividad. Estos chicos se lo trabajan en el día a día, si no el entrenador no toma estas decisiones. Nos amparamos en el equipo. Queremos ser un equipo, defender once, atacar once y que todos se sientan involucrados y sean solidarios. La fórmula más adecuada es ponerlos a jugar. No creo que sea crítico, me gusta tener la ilusión y la ambición de mejora constante. La perfección es imposible pero siempre podemos trabajar y mejorar para acercarnos a ello. Me gustaría no haber encajado dos goles, que no nos hubieran superado en la estrategia, me hubiera gustado aguantar más tiempo el resultado o tener más ocasiones. Me gusta que el equipo mejore. Estoy muy satisfecho, la verdad.

Ha hecho un triple cambio. ¿Por qué? ¿Se ha arrepentido con la expulsión de Kondogbia?

Si hubiera sido adivino lo hubiera quitado pero teníamos cinco jugadores con amarilla, no puedo hacer cinco cambios. Hemos optado por los tres cambios. El de Gayà fue obligado, tenía sobrecargada la parte posterior del muslo izquierdo, y los otros dos los teníamos preparados. Teníamos los ambición de ganar, si hubiera hecho los cambios espaciados hubiéramos perdido tres minutos así que decidimos ir a por el partido. Son decisiones que se toman.

Guedes. Llegó el último día, ha entrado poco a poco y ha dado dos de los goles del equipo.

Fuimos pacientes en la incorporación de futbolistas, sabíamos que era un jugador de un gran potencial. Intentamos agotar todas las opciones para que viniera. La gestión de los dirigentes y el empujoncito que nos pudo dar Unai nos ayudó. Estamos muy satisfechos por cómo está jugando. Cada jugador individualmente va creciendo y crecerá siempre que haya una dinámica como la que hay. Me gustaría dedicar esta victoria a Javi Jiménez y a Marc Ferris, sus compañeros y el cuerpo técnico queremos hacerles partícipes de este triunfo.