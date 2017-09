Valencia CF: Habrá fichajes en enero

Marcelino García y Mateu Alemany controlan ya la parcela deportiva del Valencia CF de la que ha desaparecido la figura del Director Deportivo con el despido de José Ramón Alexanko. Así es como se ha planificado la plantilla que ha iniciado esta nueva etapa y así se hará también de cara al próximo mercado de invierno, en el que el club tiene previsto hacer un esfuerzo para reforzar el equipo a pesar de que la coyuntura económica no es la mejor después de dos temporadas seguidas sin participar en Liga de Campeones. Son algunos de los titulares que dejó Mateu Alemany en esta primera valoración de la temporada transcurrido ya más de un mes de competición y con el equipo clasificado en cuarta posición en La Liga.

Advierte el Director General de una situación en la que hay «un riesgo evidente», aunque «dejamos margen, hemos peleado todo el verano para reducir el coste y eso nos facilitó poder fichar jugadores. Hay posibilidad de acceder a fichajes en el mercado de invierno si es necesario». Esa reducción de la que habla se traduce en una rebaja en el presupuesto global de unos 20 millones de euros, que salen de las fichas y amortizaciones que el Valencia deja de pagar con salidas como las de Negredo, Enzo Pérez, Nani, Diego Alves y otros futbolistas que fueron dejando el equipo a medida que avanzaba el verano.

Con todo, Mateu habla de que el Valencia ha asumido riesgos porque se han pagado también traspasos, no ha habido ninguna venta por una cantidad importante y pesan sobre las finanzas del club esas contingencias de todos conocidas: sanción de la Unión Europea, Porxinos y Hacienda. «Otros veranos se han vendido jugadores útiles para sacar dinero y este verano han salido solo jugadores que no estaban en el proyecto deportivo y se han hecho inversiones en jugadores importantes. Es un riesgo que era necesario, algo que entendió el propietario. Lo deportivo y lo económico van juntos siempre, es algo incuestionable. Lo veo en modo positivo, necesitábamos reestablecer el equipo para generar éxito deportivo. Todas esas contigencias están dotadas presupuestariamente, tenemos un departamento financiero muy bueno, está todo previsto y diseñado».

Alemany justifica que la salida de Alexanko supone «una reestructuración interna del club» y responde fundamentalmente al hecho de que «con mi llegada había una intersección entre las competencias de Alexanko y las mias en cuanto a negociaciones y etc, era un tema que había que resolver. José Ramón, al que le deseo la mejor de las suertes, entendió que dada esa disparidad iba a derivar en mí ese ámbito de la responsabilidad. A partir de ahí hemos funcionado muy bien así. Alexanko tenía que aportar una visión técnica como parte de sus obligaciones en los fichajes y salidas de jugadores, pero la parte de gestión y negociación la llevé yo personalmente. Hubo una relación fluida buscando la mejor solución para el Valencia teniendo en cuenta que la decisión en las entradas es para el entrenador».

El asunto no está resuelto al cien por cien porque «los abogados de ambas partes están en contacto buscando un acuerdo económico amistoso y parece que estamos en buen camino», pero tal como informó en su día SUPER, queda claro que esa figura desaparce: «Nosotros vamos a mantener la estructura actual y no está previsto la contratación de un nuevo Director Deportivo».



Así ficha el Valencia CF

¿Cómo va a ser ese funcionamiento? «La secretaría técnica se encarga de la captación y el responsable final de la contratación va a ser el entrenador del primer equipo. Venimos trabajando siempre en este proceso. Esa sincronización de los procesos lleva a la toma de decisión total. Esto nos ha dado paso a incorporaciones muy buenas y a gran velocidad, como sucedió el último día del mercado, eso ha funcionado y debe seguir funcionando. Además de asumir e incorporar las relaciones del máximo accionista como en el caso de Guedes.El ambito negociador lo controlo yo y la secretaría técnica tiene el encargo del scouting, el entrenador es entrenador y tiene la última decisión en la entrada de futblistas».

Sobre ese papel del entrenador en los fichajes, Mateu piensa que «no debe haber conflicto, si no no estamos llegando a un consenso. El entrenador toma la decisión del perfil de jugador que quiere para la plantilla. Finalmente la decisión es del club pero en el proceso debe aparecer el consenso. No deben entrar jugadores que no cumplen las necesitades de Marcelino para el equipo».



Atención a la Junta

Alemany remite en temas como el estadio a la próxima Junta General de Accionistas, en la que «se dará cuenta exacta y se dirá cuál es la situación del nuevo estadio». Aunque es muy necesario para la viabilidad de este proyecto, responde así a la pregunta de si no estar la próxima temporada en Europa sería una decepción: «la única cosa que me decepcionaría es que el equipo no trabajase en el día a día, mejorar y mejorar, el mismo discurso que tiene el entrenador. Llevamos poco tiempo trabajando respecto a otros clubes que llevan años en una misma línea y hay mucho trabajo por delante. No hemos hecho nada. Lo demás vendrá por consecuencia, como se está trabajando no tengo ninguna duda y por eso firmamos a Marcelino, pero las valoraciones las haremos en mayo».