El Valencia Mestalla puede con todo y remonta un 2-0 con diez jugadores

El Valencia Mestalla arranca un valioso punto en terreno del Llagostera, donde logra empatar a dos goles cuando perdía por 2-0 y estaba jugando con diez hombres por una injusta expulsión de Álvaro Pérez antes de acabar el primer tiempo.

El equipo de Penev se rehízo a todas las adversidades en forma de graves lesiones como las sufridas hace siete días por Javi Jiménez y Marc Ferris, y para colmo a un arbitraje tremendamente casero en este partido disputado en el municipal de Palamós.

Se equivocó en tres acciones muy importantes. En el minuto 30 no expulsó al capitán de la UE Llagostera, Raúl Fuster, al agredir de forma incomprensible y muy dura a Zotko en la cara dentro del área. No sólo no lo envió a los vestuarios sino que tampoco pitó pena máxima ante las protestas de los jugadores del filial. Por si era poco ese error, el colegiado se inventó un penalti a la UE Llagostera por una caída de Gabarré que él sólo vio, pero para hundir aún más la moral del VCF Mestalla expulsó a Álvaro Pérez por una segunda tarjeta amarilla inexistente. Tres fallos increíbles que llevaron a los de Penev a marcharse a los vestuarios con una injusta derrota parcial y con una peligrosa sensación de que algo no estaba funcionando en el campo.

Rafa Mir y Gonzalo Villar, a falta de solo tres minutos para el final, fueron los autores de los goles del filial valencianista, que terminó el partido en campo contrario buscando el tanto de la victoria.



Ficha técnica:

UE Llagostera: Marcos, Chica, Lucas Viale, Esteban, Raúl, Carbó (Sánchez, m. 90), Leo (Pitu, m. 79), Moha, Chele, Gabarré y Maynau (Pol, m. 82).

VCF Mestalla: Cristian Rivero, Álvaro Pérez, Zotko, Morgado, Centelles, Miki Muñoz (Fran Villalba, m. 76), Marco Valero, Alberto Gil (Gonzalo Villar, m. 58), Álex Blanco (Pablo Seguí, m. 45), Jordi Sánchez y Rafa Mir.

Goles: 1-0. M. 42: Leo Ramírez. 2-0. M. 46: Moha. 2-1. M. 68: Rafa Mir. 2-2. M. 86: Gonzalo.

Árbitro: Sergio Usón-Rosel, del comité aragonés. Amonestó a Lucas Viale, Maynau, Javi Chica, Esteban, Moha de la UE Llagostera, y a Álvaro Pérez, Marco Valero, Jordi Sánchez, Rafa Mir, Cristian del VCF Mestalla. Expulsó a Álvaro Pérez en el minuto 43 por dos tarjetas amarillas injustas.

Incidencias: Séptima jornada del campeonato de Liga 2017-18 del grupo tercero de Segunda División B. Estadi Municipal de Llagostera ante unos 500 espectadores. Lluvia desde el inicio del choque.