El padre de Zaza confiesa por qué Simone fracasó en el West Ham

Antonio Zaza, padre y agente de Simone, asegura a Calciomercato que una de las razones por las cuales el jugador del Valencia CF no pudo adaptarse al West Ham fue el factor psicológico, tras errar un penalti en los cuartos de final de la Eurocopa en contra de Alemania, haciéndose viral por la cómica manera de lanzarlo. "Simone seguía preocupado por el penalti que falló con Italia en ese momento y no se instaló bien en Londres. No estaba contento ni con el clima ni con la táctica de su exentrenador", asegura su padre.

A día de hoy, Zaza se ha convertido en uno de los mejores goleadores de las grandes ligas y ha sorprendido su acusencia en la lista de Ventura para los partidos de la selección de Italia: "Por supuesto que Simone no está satisfecho con la decisión, porque sabe que está haciendo las cosas bien en el Valencia, pero respetamos las decisiones de Ventura. Solo espero que la falla del penalti no sea un factor. Ha hecho muy buenos juegos con Italia, sentencia".