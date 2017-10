Zaza, el depredador

"Es raro que un delantero que juega en un equipo tan importante como el Valencia no sea convocado por la selección. En Italia existe la idea de que cuando un futbolista juega fuera del país difícilmente puede ser parte de la selección. No es justo que no esté porque el Valencia es un grande de muchos años y para mí sería justo que Zaza, tranquilamente, estuviera convocado con la temporada que está haciendo y, más aún, tras la lesión de Andrea Belotti". Palabra de Cristiano Lucarelli, exjugador del club de Mestalla, capocannoniere de la Serie A con el Livorno en 2005 e internacional olímpico y absoluto con la camiseta azul de Italia.

La ausencia de Simone Zaza en la convocatoria de Giampero Ventura no sólo ha resultado sorprendente en València, sino también en el país transalpino. Las cifras de ´Simo´ en ´LaLiga´ mejoran con claridad las del resto de delanteros italianos, a excepción de Ciro Immobile (Lazio). Y no solo a los seleccionables por Italia. Zaza se está comportando como un eficaz ´predatore´ del gol –depredador en la lengua materna del seleccionador azzurro–. Entre los artilleros con cinco o más tantos de las cinco grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia) sólo Radamel Falcao necesita menos disparos para perforar la meta rival (1.6). En siete jornadas el ´9´ del Valencia ha producido 12 remates, ocho a portería, y seis acabaron en el fondo de la red. Un gol cada dos disparos. Una eficacia excelente que en Francia sólo iguala el camerunés N´Jie y que en España apenas pueden discutir goleadores con la mitad de las dianas del blanquinegro.

La puntería de Zaza, con cinco de seis goles al primer toque, está incluso más afinada que la del ´9´ titular de Italia. Immobile ha disparado 28 veces para colocarse segundo en la tabla de goleadores de la Serie A con nueve tantos. El lacial sigue a Dybala, autor de diez goles. En España Zaza hace lo propio con otro argentino genial, Messi (11). "Para mí no es una sorpresa la temporada que está haciendo con el Valencia. Me extrañó que no triunfase en Inglaterra, pero València ofrece muchas motivaciones, es una ciudad bellísima, un club con gran historia y sé que ahora está muy feliz", añadió Lucarelli en la radio del club, ´VCF Ràdio´.

Unas horas antes, el entrenador de Italia tuvo que explicar a la prensa italiana las razones de la no citación del segundo máximo goleador de ´laLiga´, incluso, después de la lesión del punta del Torino Belotti. "Zaza está fuera desde hace tiempo y, esperando saber cómo está Belotti, tratamos de hacer una apuesta segura (Roberto Inglese, Chievo Verona, dos goles). No hubiéramos tenido el tiempo de trabajar con Zaza. Esa es la razón", respondió Ventura, quien curiosamente sí contó con él hace un año cuando vivía meses de depresión deportiva en el West Ham, inadaptado y aún con el penalti que erró frente a Alemania en su cabeza.

"Trasladarse a España fue la mejor decisión. Simone seguía preocupado por el penalti que falló en la Euro y no se instaló bien en Londres. No estaba contento ni con el clima ni con la táctica de su exentrenador", dijo este martes el padre de Simone, Antonio Zaza. El apellido del ariete valencianista ha vuelto al escaparate italiano, motivo por el que el progenitor atendió la llamada de ´Calciomercato´. La pregunta era obligada: ¿Cómo se ha tomado ´Simo´ no ir con Italia? "Por supuesto que Simone no está satisfecho con la decisión porque sabe que está haciendo las cosas bien en el Valencia, pero respetamos las decisiones de Ventura. Solo espero que el fallo del penalti no sea un factor. Ha hecho muy buenos partidos con Italia".

El Mundial 2018 sigue entre las ambiciones de un Zaza en estado de gracia. El italiano, finalizador del fútbol directo del ValenciaCF de Marcelino, forma con Rodrigo la segunda dupla de ´laLiga´ en número total de goles con 10 tras el Barça de Messi y Suárez, que suman 13, añadiendo los dos del uruguayo.