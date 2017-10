Javi Jiménez y Marc Ferris ya han sido operados de sus respectivas roturas de ligamentos en la rodilla. Los dos han pasado por el quirófano en los últimos días, uno en Barcelona bajo los cuidados del doctor Ramón Cugat, y el otro en la Clínica Quirón con el doctor Enrique Gastaldi. La intervención quirúrjica ya se ha llevado a cabo con éxito y por delante les espera un largo y exigente proceso de recuperación que va a poner a prueba su determinación y su consistencia a nivel psicológico. Los dos jugadores han compartido sus sensaciones con los medios oficiales del club y la principal conclusión que destilan sus palabras es que ya han olvidado el drama y miran al futuro, centrados ya en llevar a cabo una buena recuperación.

El central se dio cuenta muy rápido de la gravedad de su infortunio. "Noté algo raro en la rodilla y supe enseguida que me había roto. Tenía mucho dolor y era consciente que algo me había pasado. Meses antes tuve un problema en esa articulación, pero no tenía nada que ver con lo que me estaba pasando. Cuando supe lo que tenía me quedé hundido. No tenía ganas de nada, de hablar con nadie, sólo irme a casa. Desde ese instante me llamó mucha gente interesándose por mí, pero yo apagué el móvil y preferí dejar que pasaran unos días hasta sentirme un poco más animado", explica el joven zaguero de Aldaia.

"Una vez me confirmaron lo peor, cambié el chip, lo asumí y con la ayuda de mi familia y amigos traté desde ese momento de mirar adelante con optimismo. No servía de nada lamentarme, el daño ya estaba hecho y sólo pensé y pienso en recuperarme", indica por su parte Marc Ferris. El Valencia ya trabaja en cubrir sus bajas en el filial. Se va a apostar por Pablo Seguí en el lateral y por Iñaki Pardo, central, que jugará de titular este fin de semana pero Luis Vicente Mateo, director de la Academia, desveló este jueves en declaraciones a Destino Mestalla de Radio Esport que la idea del club es fichar sustitutos en el mercado.