Valencia Mestalla - Alcoyano: un partido para engancharse

El Valencia Mestalla recibe esta tarde en el Antonio Puchades a un Alcoyano que llega en horas bajas. Los de Luboslav Penev no pierden fuelle y se encuentran metidos de lleno en la lucha por las posiciones de la zona alta de la clasificación tras un arranque de campeonato verdaderamente prometedor. No obstante, para este partido el técnico valencianista cuenta con un grandísimo número de bajas y tendrá que echar mano del algunos jugadores del Juvenil División de Honor para poder armar un once competitivo de plenas garantías.

El filial blanquinegro llega a la cita frente al Alcoyano tras haber empatado los últimos dos encuentros, un hecho que le ha llevado a la sexta posición y a dos puntos de distancia de la promoción de ascenso a Segunda. No obstante, estos empates no han sido negativos, todo lo contrario. Los jóvenes pupilos de Lubo han tenido que sobreponerse a grandes adversidades, como las lesiones de Javi Jiménez y Marc Ferris en el partido contra el Ontinyent, o el arbitraje claramente perjuidicial para sus intereses en el encuentro de Llagostera, donde el equipo rescató un empate sobre la bocina gracias a un remate de cabeza de Gonzalo Villar, que culminó una brillante jugada por parte de un Fran Villalba que está respondiendo a las mil maravillas a cada oportunidad por parte del técnico, llegando a convertirse en uno de los futbolistas que ha mostrado un rendimiento más alto del equipo desde un tiempo a esta parte a raíz de sus últimas actuaciones, una realidad que puede incrustarlo hoy en el once titular. El filial, en definitiva, busca volver a la senda del triunfo con la intención de no caer a la zona media de la tabla y seguir luchando con los mejores equipos.



Vuelve Petcoff a la medular

El principal escollo a superar serán las bajas, Penev y su cuerpo técnico no podrán contar con Javi y Marc, lesionados de gravedad, Álvaro Pérez por sanción y Zotko y Ferran por compromisos internacionales. Los numerosos huecos en defensa forzarán al Mestalla a presentar una línea defensiva inédita hasta el momento, con el juvenil Pablo Seguí en el lateral diestro e Iñaki Pardo formando pareja con César Morgado en el eje de la defensa. Ambos futbolistas son importantísimos en el Juvenil A y este pasado verano ya hicieron la pretemporada con el Mestalla; de hecho Seguí ya ha debutado con grandes sensaciones en competición oficial. Ante la baja de Ferran Torres, Lubo apostará en una banda por Alberto Gil y en la otra por Fran Villalba. El centro del campo será cosa de Damián Petcoff –recién recuperado– y Miki, mientras que todo apunta a que Gonzalo Villar podría volver a ser suplente pese a su buen momento. Arriba Penev volverá a confiar en Rafa Mir y Jordi Sánchez.



Lleno de urgencias

Por su parte, el conjunto de Alcoy ha firmado uno de sus peores arranques en los últimos años y tras perder en casa contra el Mallorca de los exvalencianistas Cedric y Fernando Cano por cero goles a dos se encuentra decimoquinto clasificado, dos puntos por encima de la promoción de descenso a Tercera, por lo que llega a Paterna lleno de urgencias por remontar el vuelo. Será un partido de altos vuelos.