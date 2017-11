Guedes se sale con Portugal con el '7' de Cristiano

Gonçalo Guedes no solo quiere ser protagonista en la Liga con el Valencia CF. También quiere ser una de las estrellas del Mundial con la selección de Portugal. El valencianista dio un paso adelante en el partido amistoso que su país disputó contra Arabia Saudí en el Estadio Do Fontelo de Viseu. Y lo ha dado haciendo Cristiano Ronaldo desde el once titular. El madridista quedó liberado de la concentración por su seleccionador para poder descansar en Madrid. Una circunstancia que Guedes aprovechó a la perfección. Lució el dorsal ´7´ a la espalda que habitualmente lleva Cristiano y jugó en su posición: la de segundo delantero. El valencianista marcó un gol y dio una asistencia demostrando que es uno de los jugadores más en forma de Europa. El ´7´ de Portugal fue Guedes.

Al valencianista, que ha dejado claro que las cosas le van bien en el Valencia, no le pudo la presión y cuajó un gran partido jugando de inicio. Avisó en el minuto 15 al rematar un saque de esquina. Un cuarto de hora más tarde Guedes se sacó de la manga una jugada por banda derecha y una asistencia de gol con la que el exvalencianista Manuel Fernandes se adelantó en el marcador. Al final de la primera parte lanzó un contra que casi acaba en gol de Joao Mario. Igual de fuerte comenzó Gonçalo la segunda mitad. La primera se le fue al lateral de la red, pero no perdonó en la segunda en una gran jugada colectiva con participación de Danilo, Ricardo, André Silva y definición de Guedes dentro del área en el 52´. El encuentro perdió ritmo con los cambios y Guedes fue sustituido por Bruma en el minuto 75. Mateu ya avisó en la Junta que hará lo posible por retenerlo. No se equivoca. Guedes cada día deja claro que es una apuesta segura.



FICHA TÉCNICA

€Portugal 3: Anthony Lopes, Pepe, Luis Neto,, Guedes, André Silva, Joao Mário, Bernardo Silva, Danilo Pereira, Manuel Fernandes, Kevin Rodrigues y Joao Cancelo. También jugaron Ricardo, Bruno, Gelson, Edgar Ié, Rúben Neves y Bruma.

€Arabia Saudí 0: Al-Owais, Al-Burayk, Osama Hawsawi, Motaz Hawsawi, Al-Shahrani, Othman, Al-Khaibri, Al-Shehri, Otayf, Al-Dawsari y Al-Hazaa. También jugaron AlMousa, Bakshwn, Abu Radiyah, Al-Muwallad, Muwashar y Al-Jassam.

Goles: 1-0 Manuel Fernandes, m. 32; 2-0 Guedes, m. 52. 3-0 Joao Mário, m. 91 Árbitro: Sebastian Coltescu. Amonestó al luso Pepe (24´) y al saudí Aldawsari (41´). Estadio do Fontelon de Viseu, ante 6.800 espectadores.



Italia necesitará los goles de Zaza

Suecia tomó ventaja en la repesca para el Mundial con un triunfo por la mínima (1-0) contra una gris Italia, que firmó una actuación decepcionante y está obligada a remontar dentro de tres días para evitar una catástrofe. Simone Zaza no jugó por sus molestias en la rodilla, como estaba previsto, y Ventura optó por Belotti. El autor del gol fue es internacional sueco Jakob Johansson, uno de los mediocentros que sigue el club como plan B a Kondogbia.