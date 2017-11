"No sé por qué han expulsado a Marcelino, no le dijo nada al árbitro"

"No sé por qué han expulsado a Marcelino, no le dijo nada al árbitro"

Rubén Uría, segundo técnico de Marcelino García Toral en el Valencia, ha sido el encargado de comparecer en la sala de prensa de Cornellà después de la expulsión del técnico asturiano. Estas son sus principales declaraciones:

Victoria muy importante, este Valencia tiene números de récord.

Sabíamos que veníamos a un campo difícil, llevamos una racha de partidos importantes y preveíamos un partido como ha sido, con un Espanyol que nos ha sometido en la primera parte con contragolpes y situaciones peligrosas. En la segunda igualamos y creo que fuimos superiores. Es una victoria de mucho valor y mucho prestigio para el equipo.

¿Qué ha pasado con Marcelino? ¿Por qué lo han expulsado?

No sé lo que ha pasado, hubo un poco de confusión, los jugadores se acercaron a por agua, no sé ni lo que va a poner en el acta el árbitro porque yo estaba a su lado y en esa acción ni le insultó, ni le increpó, ni le dijo nada directamente a él. No sé por qué lo expulsó, no tengo ni idea.

¿Sabe todavía mejor la victoria cuando el equipo abre brecha con respecto al Madrid y el Atlético?

Las victorias nos saben a gloria, trabajamos muy duro durante la semana. Sabemos que tarde o temprano llegará la derrota. Hoy nos sabe a gloria, no pensamos en el Barça, pensamos en disfrutar de la victoria de hoy. A partir del martes prepararemos el partido contra el Barcelona, creo que será muy importante para el valencianismo por todo lo vivido en los dos últimos años y por cómo está el equipo ahora.

¿Cómo está Murillo?

Está pendiente de exploraciones pero ha notado un pequeño desgarro, un pequeño tirón, vamos a ver cómo evoluciona pero es posible que tenga una roturilla de fibras en el aductor o la parte alta del cuádriceps, puede que tenga para alguna semanita.

Uno de los objetivos era conseguir la portería a cero, hoy se ha conseguido por primera vez fuera de casa en lo que va de liga.

Seguimos batiendo récords, son situaciones que se dan y estamos francamente felices. El equipo trabaja para conseguir victorias y nos gusta que la parcela defensiva mantenga la portería a cero fuera de casa, no lo habíamos conseguido todavía. Es algo de mucho valor y de mucho prestigio, el ataque del Espanyol está siendo muy importante este año con Gerard, Leo Baptistao y Sergio García.

¿Considera que se puede hablar demasiado poco con los árbitros?

Quique se acercó al banquillo creo que a decirnos que no se habían percatado de que había un futbolista tendido en la línea de fondo. No pasó nada. ¿Con los árbitros no se puede hablar? Seguramente no... Unos hablan más que otros y a unos les pasa más que a otros. Creo que el hecho de que no esté Marcelino a pie de campo el próximo partido no es grato para el equipo pero intentaremos minimizar su impacto para que no se note.

Muchos cambios en el once.

Pensábamos que los once que salían hoy eran los más adecuados para afrontar este partido. Tanto Soler como Guedes han jugado con sus selecciones, uno 180 minutos y otro 150 o 140. Llevan una carga de partidos elevada y eso nos hizo pensar que era mejor que salieran otros compañeros. Respecto a Zaza, venía de entrenar poco, tiene un problema en la rodilla, lleva cuatro tarjetas y creíamos que Santi Mina y Rodrigo estaban en mejores condiciones que él.

¿Si el equipo gana al Barça irá a por la liga?

Queda muchísimo, no pensamos en que somos aspirantes al título, pensar que la diferencia que tenemos con el Madrid o en el Barça estaríamos cometiendo un gravísimo error. Queremos ganar para sumar otros tres puntos y intentar estar lo más arriba posible a final de año.

¿Marcelino estaba en la grada después de la expulsión, saben que eso implica sanción?

Yo estaba mirando al campo, no sé donde estaba él.

¿Ha dicho alguna mentira usted en alguna rueda de prensa?

Sí. Hoy no.

¿Cómo sienta en el vestuario que el Valencia, para los medios de Madrid, parece que no esté jugando en la liga?

No nos afecta, ahí dentro ponen reguetón, escuchan a Marce, no nos preocupa... Vamos a lo nuestro. Nos importa que vamos a jugar el próximo partido y que queremos mejorar. Somos un equipo muy joven, nos queda muchísimo. Que hablen más del Madrid y del Barça es normal. Lo que nos preocupa, insisto, es ganar cada partido y mejorar día a día.

¿Tal y como va el equipo, cuál sería el objetivo de final de temporada?

Siempre decimos que hay que ir paso a paso y ganar el próximo partido. Queremos estar en la zona más alta posible y si es en Europa mucho mejor.

¿Es fácil abstraerse de la complicada situación institucional que vive siempre el club?

Nosotros lo único que percibimos del club es una tranquilidad y un buen hacer. Tenemos total complicidad con los dirigentes, la plantilla está encantada con cómo van las cosas y lo que debe primar en Valencia es lo deportivo y así está siendo. Cuando las cosas van mal se habla de más cosas pero como ahora va todo bien pues somos muy felices.