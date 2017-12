"Lim intentará fichar a Guedes, todos estamos de acuerdo"

Peter Lim visitó València a finales de noviembre y mantuvo una reunión con Marcelino y Mateu Alemany en la que se habló de la planificación deportiva de cara al inminente mercado de invierno, pero también de más allá. En esa cita se habló mucho y bien de un futbolista de la actual plantilla, Gonçalo Guedes. Está cedido por el PSG hasta el próximo 30 de junio pero, tal como destapó SUPER en octubre, el objetivo del máximo accionista es ficharlo en propiedad.

El propio Marcelino, en una extensa entrevista a SUPER que ofreceremos íntegramente en los próximos días, revela algunos detalles de esa conversación sobre el futbolista portugués, del que ya hablaron el pasado verano antes de que Lim cogiera el avión y se presentara en París para agilizar su llegada en los últimos días de agosto.

Marcelino, aunque no le gusta particularizar hablando de futbolistas en concreto, reconoce que con Guedes no hay ni habrá debate porque la calidad del futbolista está fuera de toda duda. ¿Peter Lim le preguntó por Gonçalo Guedes? La respuesta del técnico es así: «A nivel individual me cuesta hablar porque todos los jugadores para mí merecen el mismo respeto y les tengo muchísimo cariño, pero esa pregunta tiene una respuesta fácil. Todos estamos de acuerdo en que si pudiéramos todos estaríamos contentos con que Guedes estuviera mucho tiempo con nosotros».

Dicho y hecho, Marcelino va más allá y asegura que el máximo accionista les ha transmitido que su deseo es hacerse con el jugador en propiedad: «Lim nos ayudó a traer a Guedes y creo que lo intentará. No tengo por qué dudar, él me transmitió absoluto apoyo y yo creo que lo va a intentar. Es un buen jugador pero luego también depende de la otra parte porque, por ejemplo, es muy difícil competir en el mercado. Cualquier club medio de la liga inglesa tiene más posibilidades económicas que diecisiete de la liga española».



De hecho, si el acuerdo entre Lim y el jeque Nasser Al-Khelaïfi no se ha cerrado a día de hoy es porque la propia explosión del futbolista ha agitado el mercado y el PSG tiene o espera tener propuestas mejores para traspasar al futbolista, una operación que puede entrar en las necesidad de rebajar su nómina e ingresar dinero para adaptarse a las normas del Juego Limpio Financiero después de las adquisiciones que hizo el club de la capital francesa el pasado verano. El fichaje, no obstante, no se ha enfriado, aunque el PSG está pidiendo más.

Su valoración del jugador

¿Cuál fue la valoración técnica que le hizo Marcelino a Peter Lim cuando éste le preguntó por el portugués? El asturiano apuntó que «es un muy buen futbolista, es joven, con unas condiciones muy buenas, que se adapta perfectamente a un club como el Valencia CF por edad, por el estilo que casualmente hay ahora con este cuerpo técnico y también por la propia filosofía del club, la entidad, la afición y entorno, que es de apostar por jugadores jóvenes. No hay nadie que discrepe sobre esa opinión, otra cosa es que sea viable. Futbolísticamente no ofrece ningún tipo de duda. Y personalmente, después de conocerlo, tampoco. Es un gran jugador y deportivamente como la gran mayoría de los jugadores que tenemos me gustaría seguir contando con ellos».

De momento, Marcelino espera a la vuelta de vacaciones al mejor Guedes, una vez superada esa operación que le tuvo casi tres semanas fuera del equipo. Aunque volvió antes de lo previsto, ¿qué le dieron? «Pues no le hemos dado nada, creo que hemos sido previsores. Hemos tenido la suerte de que contra el Barça no aumentó el proceso de lesión y a partir de ahí sabíamos que era un proceso corto. Se han acelerado los plazos que pensábamos y pudo jugar unos minutos en Eibar y después ante el Villarreal».