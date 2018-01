Vietto: "Marcelino me preguntó y le dije que sí"

Luciano Vietto está preparado para jugar cuando Marcelino lo estime oportuno a partir de este mismo sábado. En su acto de presentación el jugador confirmó que ha sido el entrenador la clave para que ahora mismo vista ya la camiseta del Valencia CF y se mostró convencido de que con la confianza de Marcelino y minutos volverá a ser el mejor Vietto que se vio en el Villarreal.



Estas son sus respuestas más interesantes en la rueda de prensa:

¿Qué papel ha jugado Marcelino? ¿Podría jugar contra el Atlético de Madrid?

Recibí la llamada de Marcelino y fue muy importante, ya me conoce, yo lo conozco a él, sé su forma de trabajar y cuando he estado junto a él me sentí con mucha confianza. Gran parte de la decisión fue por él. Tengo cláusula del miedo en Liga, no sé si en Copa es igual, la verdad es que no lo pregunté.



¿Qué pasó para no firmar por el Sporting de Portugal y firmar por el Valencia?

Realmente estaba cerrado por los dos clubes, yo estaba en argentina y no había tomado la decisión, quería tomármelo con tranquilidad, apareció el Valencia, llamó el entrenador, el Valencia está bien, es un equipo grande de España y el Valencia estaba por encima de los demás.



¿Con qué objetivo viene a València? ¿Le gustaría quedarse? ¿Se vio alguna vez con la camiseta del Valencia?

El primer año que vine a España se hacía difícil pensarlo, pero he jugado en otros equipos y bueno... estuve ilusionado en estar acá. En verano hubo interés pero no llegó a concretarse, ahora se hizo.



¿Cuál fue el mensaje de Marcelino para convencerle?

No fue tan grande la insistencia, me llamó, me preguntó cómo estaba, me preguntó por mi predisposición y le dije que sí, que necesitaba confianza de parte de ellos porque venía de una etapa mala en el Atlético y eso para mí es importante.



¿En qué posición se siente más cómodo?

La posición natural es de segunda punta acompañando a un nueve de referencia, en banda lo puedo hacer, también de delantero centro, pero mi posición natural es segundo delantero.



¿Está físicamente para jugar este sábado?

Me encuentro muy bien, solo no pude entrenar ayer, los demás días entrené en el Atlético y me encuentro muy bien.



¿Qué necesita para ser la mejor versión de Vietto que se vio en el Villarreal?

Confianza de parte de ellos, tener continuidad y serán los minutos los que me van a dar lo que pude encontrar en la etapa de Villarreal.



¿Cuál ha sido su primera impresión del vestuario?

Después de hablar con el entrenador, también hablé con Gabriel con el que coincidí de mi etapa en el Villarreal. Me habló muy bien del grupo, así que todo bien.