El agente de Sturaro reconoce los contactos con el Valencia CF

El representante de Stefano Sturaro, futbolista de la Juventus de Turín, ha reconocido públicamente que el Valencia CF es uno de los equipos que se ha interesado en fichar a este centrocampista de 24 años.

Carlo Volpi, que así se llama el agente de Sturaro, añade que la voluntad de la Juventus de no dejar salir al futbolista, ha imposibilitado cualquier operación. Esto ha dicho Volpi: "En Italia, el 80% de los clubes lo quieren, lógicamente, unos con más insistencia que otros. En el extranjero, Valencia y Everton son los que lo pretenden principalmente. La situación de Steafano es clara: La Juventus no le dejará marchar porque es un jugador que necesita. Naturalmente, estamos orgulloso de los intereses de Italia y fuera con tantos clubes llamando, pero los dirigentes han dicho no a todos".

Sturaro es uno de los jugadores que el Valencia manejaba pero el club de Mestalla está en estos momentos en plena negociación con el Arsenal de Londres para cerrar el fichaje de Coquelin, centrocampista defensivo francés de 26 años. Si el Valencia y el Arsenal llegan a un acuerdo, habrá fichaje. Aún así, Volpi ve complicada la salida de Sturaro del club de Turín: "Sabemos que todo puede pasar en el mercado de fichajes, pero la Juve fue clara con todo el mundo. Allegri siempre ha pedido que Sturaro permanezca en la plantilla".