"Estoy disgustado y triste con el primer tiempo"

Marcelino García Toral se mostró conforme con la segunda parte, pero criticó los primeros 45 minutos de los suyos frente al Alavés

Victoria sufrida.

Estoy contento con el resultado y la reacción de la segunda parte, pero francamente disgustado por el primer tiempo, jugamos una competición corta y hay que jugar allí al máximo nivel, hemos estado muy alejados de nuestro mejor nivel, el Alavés pudo dejar la eliminatoria muy a su favor, tuvimos la suerte del palo, fallaron otra ocasión, nos ha superado, en el segundo fuimos superiores, tuvimos dos ocasiones muy claras, el equipo fue, quiso, siguió y logramos una victoria que nos deja la eliminatoria a favor y nos obliga a jugar los 90 minutos como los 45 minutos últimos de hoy.

¿Por qué el equipo salió tan mal? ¿Quién tuvo la culpa?

Es la suma de todo ello, el responsable soy yo porque no he sabido convencer a los jugadores de la importancia del partido y la capacidad del rival, no lo he conseguido y el responsable soy yo, es la suma de varios factores, hemos jugado un primer tiempo muy por debajo de nuestro nivel, hay que dar las gracias a la afición porque se volcó con nosotros.

Al equipo le costó crear juego.

La mayoría del partido hemos jugado contra 10 por detrás del balón y lo debíamos haber evitado, cuando jugábamos contra 10 por detrás del balón nos faltó movilidad y criterio colectivo, perdíamos el balón por dentro y nos cogían mal colocados y el Alavés nos generó problemas a la contra. El Alavés supo jugar, cuando salíamos rápido hacía faltas y nos contrarrestó. En el primer tiempo, el Alavés tuvo mucho mérito y hizo lo que viene haciendo el equipo con Abelardo. El Atlético ganó al Alavés en el setenta, parece que desde que nos tocó el Alavés, a pesar de mi esfuerzo, pensábamos todos que estábamos en semifinales, pero todos los partidos hay que jugarlos, competirlo y ganarlos. Estoy triste por el primer tiempo y satisfecho por la reacción en la segunda parte.

¿Se esperaba un partido así? ¿Hubo ansiedad en el equipo?

Puede ser, el equipo quiere hacerlo bien, muestra actitud, quiere ganar siempre, pero en el fútbol en frente hay otro rival y ese quiere ganarte, se llame Alavés o Las Palmas o Deportivo. Nos estudiamos y si esperaba ese partido del Alavés. Ocupa zonas interiores y de los últimos 18 puntos sumó 12, encaja poco, es un rival complicado, esperaba su juego. Yo esperaba que nosotros tuviéramos un criterio colectivo diferente. Tenemos que matener la calma, somos un equipo joven y con esa falta de poso, pero el poso nos lo da la afición, el equipo quiere y demuestra que el equipo fue en la segunda parte, quiso ganar, no paró y esa comunión nos hace más fuertes.

A veces se cometen errores evitables.

Seguiremos trabajando para que esos errores sean menores en número y menos evidentes. Solo conozco una forma que es trabajar, insistir y ser concientes que hay que trabajar y mejorar, esta plantilla tiene esa actitud de mejora y nos gustaría en los partidos encajar menos siempre encajamos uno, será tremendamente importante no encajar porque eso nos posibilita el pase. Encajar uno nos obliga a meter. Vamos a intentar mejorar.

¿Espera alguna sorpresa con Darmian? Como pasó con Coquelin...

Me sorprendería mucho más si cabe. A día de hoy no hay ninguna posibilidad, os lo digo con rotundidad.

¿A quién expulsó?

Expulsó a Sergio García.