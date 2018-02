Escribe Juan Mata: Mi experiencia en Davos

El proyecto Common Goal me permitió participar recientemente en el Foro de Davos. Estuve allí pocas horas porque fui un día después de entrenar y volví a Manchester al siguiente por la mañana. Mi objetivo era, más que nada, dar a conocer Common Goal en un acontecimiento tan importante, en el que se toman decisiones para ayudar a la gente. También para declarar el compromiso de Common Goal con los Global Goals, una serie de normas que los países miembros de Naciones Unidas se han responsabilizado a alcanzar para 2030.

Estas normas van desde la sostenibilidad del medio ambiente, la educación, igualdad de género, etcétera. Fue una experiencia nueva para mí. Me vi rodeado de personas que toman decisiones importantes, presidentes de Gobierno, líderes de la sociedad. Tuve la oportunidad de charlar y aprender de ellos. Y me siento un privilegiado por haber sido el primero que representa al deporte, y al fútbol en particular, en Davos. Fue una experiencia corta, pero intensa.

La presentación de Global Goals me dio la oportunidad de estar con Bill Gates, ya que su fundación es una parte importante de su proyecto. También con Malala Yousafzai, que tiene una historia de gran coraje en Pakistán, y con la Primera Ministra noruega, Erna Solberg. Coincidimos en la capacidad que tiene el deporte y el fútbol para unir a los pueblos. Con responsables de empresas como Google o Facebook, personas con gran capacidad de decisión, tratamos sobre cómo el fútbol puede influir positivamente en el futuro del mundo.



En las próximas semanas concertaremos reuniones con la Fundación Bill Gates y con el director de cine Richard Curtis, que lleva tiempo trabajando en causas sociales y tiene una fundación propia. Queremos exponerles nuestra idea de que el deporte tiene un papel importante para las nuevas generaciones, para que entiendan la capacidad que tiene el fútbol para representar valores positivos y hacer esta sociedad un poco más igualitaria. A veces se pasa un poco por encima la capacidad del deporte en este tipo de foros, cuando es un buen instrumento para unir a la gente y llegar a muchas personas. El deporte es una plataforma enorme de comunicación. Por eso Common Goal tenía que estar ahí.

Me fui de Davos con el deseo de que todas esas conversaciones tengan un impacto real. Me llenaría de orgullo que abriera nuevos horizontes para Common Goal. En los próximos meses vamos a crear una plataforma digital para que no sólo se unan futbolistas y entrenadores, para que pueda participar todo el que quiera. Y no sólo donando dinero, sino con otro tipo de acciones. Espero que le dé otro acelerón al movimiento.

De Davos también me quedo con alguna anécdota, como la partida de futbolín que jugué con la Primera Ministra noruega contra Gates y Malala. Se notaba que ellos era la primera vez que jugaban y tuve que disimular un poco. No pude jugar como lo hacía en Oviedo con los amigos para no abusar. Ganamos 2-1, metí un gol y dejé que Malala me metiese uno. Bill Gates me dijo que había jugado al soccer en el college y que seguía al Manchester United porque es muy conocido en Estados Unidos.