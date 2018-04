Peter Lim llega para arrancar con los fichajes

Peter Lim viene de forma inminente para dar el pistoletazo de salida al Valencia CF de Champions y disfrutar en directo del buen momento del equipo. SUPER ya informó el 27 de marzo que el propietario tenía previsto aterrizar en València para darle un impulso al proyecto deportivo de cara a la próxima temporada y la planificación comenzará a tomar cuerpo esta misma semana. Concretamente lo hará mañana miércoles, cuando el avión privado de Lim llegará al aeropuerto de Manises unas horas antes del partido del conjunto de Marcelino contra el Getafe en Mestalla. Hasta la fecha las visitas del máximo accionista han sido siempre sinónimo de movimiento. En agosto llegó, se reunió con Marcelino, Murthy y Mateu Alemany y a continuación puso rumbo a París primero y a Manchester después, donde cerró los fichajes de Guedes y Andreas Pereira. Unos meses más tarde, en noviembre, volvió para mantener otro encuentro con Marcelino y con Mateu y de ahí se marchó a París para presentar una oferta en firme para comprar a Guedes.

La propuesta, tal como desveló este periódico, oscila entre 35 y 40 millones de euros a pagar en 6 años y sigue en pie: el PSG, en cualquier caso, no tiene prisa para tomar una decisión respecto al futuro del luso y la valorará en su momento. El caso Guedes, como la compra de Kondogbia o las renovaciones de Marcelino, Parejo, Gayà o Mina, además de las ventas que se llevarán a cabo este verano, son algunos de los temas que estarán sobre la mesa del propietario durante su visita a València. Los responsables de la entidad, satisfechos con el rendimiento del equipo, interpretan que esta temporada se ha dado un paso decisivo hacia la recuperación deportiva del club y la prueba está en que se ha pasado del puesto doce de la clasificación a, como mínimo, el cuarto. La parte más difícil, creen, está hecha pero este proyecto tiene que ir a más. El relato que se destila en las oficinas del club no es conformista, es de exigencia, y se refleja en el mensaje que lanzó Marcelino en su comparecencia de prensa posterior al partido ante el Barça en el Camp Nou. En una temporada extraordinaria al Valencia CF no le ha alcanzado para ganar ninguno de los ocho partidos disputados contra Barça, Atleti y Real Madrid.

El asturiano ha demostrado hasta la fecha que cuando dice las cosas no es por casualidad y a cuatro días de la llegada de Lim marcó una línea muy clara: «Tenemos que mejorar, los números no engañan. Creo que estuvimos muy cerca en muchos partidos. Nos faltó ese golpe de competitividad, de creérnoslo, de suerte, acierto... Pero cerquita estamos. Tenemos que crecer para ganar, la realidad es que no estamos a la altura de estos equipos». La idea no es otra que potenciar el tejido de la plantilla para competir con todo en Champions, algo que Marcelino y Mateu Alemany acarician desde el pasado mes de enero, cuando el doble foco Liga-Copa les dio la medida real de su potencial. En este sentido, según 'Tribuna Deportiva' de la 97.7-Radio Levante, el plan de viaje del avión de Lim contempla un vuelo a Oporto el viernes. ¿A qué va a Portugal? Ojo a Diogo Dalot, lateral del Oporto desvelado por este periódico, porque es del agrado de los responsables de la parcela deportiva –es un nombre de Longoria– y al que el Valencia ha seguido en Suiza con la Sub-21 lusa. El futbolista, de 19 años, es uno de los carrileros jóvenes con más proyección del momento en Europa, termina contrato en 2019 y de momento no ha renovado.