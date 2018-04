"El futuro de Gonçalo no está en París, está en el Valencia CF"

Satisfecho, orgulloso. Son muchos los calificativos que se desprenden de las palabras de Rogério, padre del futbolista del Valencia CF Gonçalo Guedes. Son también muchos miles de kilómetros a sus espaldas y muchos fines de semana invertidos para ver hecho realidad el sueño de un niño que desde la más tierna infancia tenía madera de gran futbolista. Feliz de ver al menor de sus hijos feliz y también ilusionado con la posilidad de que acabe cumpliendo su deseo de continuar muchos años más en València, donde, según revela, está pensando en comprarse una casa.

Rogério Guedes hablaba de ello este miércoles en el programa Tribuna Deportiva de la 97.7 Radio Levante, donde no ocultaba estar al corriente de las gestiones del máximo accionista del Valencia CF para alcanzar un acuerdo con el PSG y ficharlo en propiedad, confirmando así todas las informaciones que viene ofreciendo SUPER desde el pasado mes de octubre sobre las intenciones de Peter Lim con el jugador. Sí, sí, sí? Hasta tres veces afirma el deseo de que esa operación acabe con éxito para el Valencia y para él, porque el deseo y el convencimiento de que seguir aquí es lo mejor que le puede pasar a Gonçalo es algo en lo que ambos, padre e hijo, «estamos de acuerdo».

¿Qué tal Rogério? ¿Cómo está? «Estoy bien, contento por mi hijo», son las primeras palabras de papá Guedes en esta entrevista que gira fundamentalmente en torno al futuro de Gonçalo en el Valencia CF. A punto de entrar en el mes de mayo, todas las partes saben que la decisión por parte del PSG está cada vez más próxima, porque con el empeño y los movimientos de Lim no hay dudas. Supongo que sabe que Peter Lim está intentando ficharlo, ¿no es así? Es la pregunta que tiene esta respuesta: «Sí, sí, nosotros lo sabemos, pero de momento no podemos decir nada». ¿Cree que Gonçalo quiere seguir en el Valencia y que sería bueno para él seguir un año más en el Valencia CF cedido o traspasado? «Sí, sí. A él le gustaría continuar, pero no lo sabemos», insiste. Y una más, ¿como padre le gustaría que su hijo siguiera en el Valencia CF? Ni siquiera se lo piensa: «Sí, claro».

En consecuencia, está convencido de que el futuro de su hijo no pasa por regresar a París: «Yo pienso que no por la estructura de club que tiene el PSG. La realidad es que no creo que el proyecto deportivo del PSG sea tener a Guedes tener en un banquillo sentado, eso no le interesa al PSG. Y no creo que el Valencia CF vaya a dejar pasar la oportunidad estando la temporada que viene en la Champions. Gonçalo está creciendo en el equipo, se integró muy rápido con los compañeros y con los entrenadores. Las veces que he ido a València a ver los partidos, he visto que en los restaurantes y los centros comerciales la gente le quiere y le admira y siempre es bien recibido».





Operación buena para todos

Ha estado Peter Lim en València, ha estado en Oporto con Jorge Mendes y está claro que el propietario del Valencia CF quiere comprar a Guedes porque tiene la misma idea que usted del crecimiento del jugador, ¿no es así? «Precisamente. Si fuera adquirido por el Valencia CF sería bueno, está feliz y bien. Con este negocio todos pueden ganar, Gonçalo y el Valencia. Su proyecto de vida sería bueno, comprar una casa en València... pero no podemos hablar mucho y hay que esperar. A ver si pronto acompañan las noticias pero de momento no sabemos nada. Está trabajando para seguir en el Valencia. Hay que ver también si le llama la selección para ir al Mundial. Son muchos cambios rápidos en la vida de Gonçalo».

Todo tiene un porqué y una explicación, detalles y revelaciones que el padre de la 'criatura' va desgranando poco a poco de la manera más natural que puede hacerlo quien mejor conoce los deseos del chaval. Aparte del éxito del equipo, es un gran año para Gonçalo Guedes, ¿imaginaban que iba a ser así cuando firmó con el Valencia en verano? «No lo imaginábamos, sabíamos de su potencial, pero era un equipo nuevo. Ha demostrado muchas cosas, cuando uno está contento con el equipo y la ciudad, va mejor. Está muy contento y feliz en València y con todo lo que le rodea. Ahora tiene que trabajar mucho para seguir mejorando», dice.

Entonces, ¿se puede decir que ha acertado con la decisión de venir al Valencia? «Sí, él está encantado con la ciudad y con la afición. La gente es muy cariñosa con él, eso es bueno también. Tiene todo lo que necesita. Él quería jugar más y en París había muchas estrellas, muchos grandes jugadores... era la primera vez que salía de Portugal. En València ha encontrado más calma, la lengua también le ha ayudado. Está trabajando mucho y tiene que seguir así, aprender y crecer dentro del Valencia CF. El futuro no se sabe pero en este momento está muy feliz en el Valencia y con ganas de continuar», explica.

Lo que deja claro es que su hijo, el jugador cuya opinión puede acabar siendo clave, ¿está convencido al cien por cien y también quiere seguir? «Sí, en eso estamos de acuerdo. Le gustaría pero no depende solo de él. Es profesional del fútbol y tienen que hablar los clubes también pero pienso que podría continuar, seguir creciendo y ser más valioso para el Valencia CF, además también desde el punto de vista financiero».

«Es muy ambicioso»

El jugador ha encontrado aquí lo que no tuvo en los meses que estuvo en París: «Lisboa es una ciudad más parecida a València por clima y comida. Está contento y con una ambición muy grande para lograr los objetivos. Él siempre quiere más y quiere ayudar al Valencia a conseguir más cosas. No sabemos dónde va a continuar pero le gustaría seguir más tiempo porque está muy feliz aquí con la afición. Él estaría encantado de seguir más tiempo en València porque se siente feliz», vuelve a insistir. ¿Y cuál cree que es su mejor momento de esta temporada? «Siempre ha sido uno de los jugadores destacados en sus equipos y cada experiencia, incluso la de París, le tiene que hacer crecer y aprender para su futuro. En París conoció otra realidad y ahora en València es más maduro. La vida le permite aprender, tener su propia casa, tener sus facturas... está empezando a vivir como hombre. Sabe que tiene que trabajar mucho más. Está preparado para luchar en la vida, lo ha hecho siempre desde pequeño. Es muy ambicioso».

Y, por último, la pregunta que, al menos por el momento, no tiene la respuesta deseada. ¿Cree que va a tardar en saberse el futuro de su hijo? «En este momento no sabemos nada, supongo que sabremos el 30 de junio. El problema puede ser el PSG, Gonçalo depende de ellos. Es jugador del PSG», concluye Rogério.