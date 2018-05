Edu Aguirre: "El Valencia está en Champions por suerte y por ciertas ayudas arbitrales"

Edu Aguirre, periodista del programa El Chiringuito de Mega que presenta Josep Pedrerol, sigue con su particular 'cruzada' contra el Valencia CF y sus aficionados. Los comentarios despectivos de Aguirre contra el conjunto de Mestalla se han convertido en una constante en este progama televisivo y en las redes sociales, hasta el punto que no ha sido capaz de felicitar de manera sincera y sin burlas al conjunto de Mestalla por haber logrado la clasificación para la Champions League.



En una carta dirigida al valencianismo escrita por Edu Aguirre y que leyó en antena el pasado lunes por la noche, llegó a decir que el conjunto de Marcelino ha sido cuarto en La Liga por suerte y por ayudas arbitrales, que no es mejor que equipos como Getafe, Betis o Villareal, y que el verdadero objetivo de un club como el Valencia CF es jugar la Europa League.



Este es el texto que Edu Aguirre dedica a los aficionados del Valencia CF:



"Querido valencianismo, sé que vivís uno de los mejores momentos de vuestra historia y por eso quiero decir alto y claro 'enhorabuena Valencia CF'. Quedar cuartos no es casualidad, hay un trabajo detrás, de la dirección deportiva, cuerpo técnico y un gran sacrificio de los jugadores. Sinceramente me ha encantado la comunión entre Mestalla y la plantilla. Habéis superado todas las expectativas y poca gente apostaba por vosotros, no creo que haya muchos equipos que hayan estado dos años peleando por no bajar a segunda y luego entren en la Champions. Pocos creían en vosotros y habéis superado vuestro objetivo real que no era otro que estar en la Europa League. Enhorabuena. También quiero felicitar, ya que tengo la oportunidad, a equipos como Betis, Getafe, Villarreal o Sevilla porque se han quedado a las puertas y realmente no creo que sean peores que el Valencia CF, de hecho, creo que entre estos equipos, por ejemplo el Betis, es mejor equipo que el Valencia CF y más sólido, pero sí es verdad que quizás el Betis no ha tenido la suerte y ciertas ayudas arbitrales que sí habéis tenido vosotros en algunos momentos de La Liga. Si por cualquier motivo quedáis terceros en el grupo de la Champions y no pasáis a octavos no estéis tristes porque los terceros luego, juegan la Europa League, que ese es vuestro objetivo real. Eso sí, ni se os ocurra, ¡ni se os ocurra!, quedar los últimos porque entonces todo lo que habéis logrado este año no habrá servido para nada. Todos confiamos en que eso no ocurra, en que lleguéis lo más lejos posible y sigáis cumpliendo vuestro sueño de participar en el campeonato en el que nosotros los madridistas somos los reyes. En toda vuestra historia habéis participado once veces en la Champions y nosotros hemos ganado doce. Os recibimos con los brazos abiertos, Valencia CF, en el madridismo estamos encantados de daros la bienvenida a nuestra competición. Lo dicho, enhorabuena Valencia, AMUNT SEMPRE".





