Pregunta al director deportivo del Inter: ¿Se quedarán Cancelo y Rafinha?

El director deportivo del Inter de Milan, Piero Ausilio, ha hablado sobre el futuro de Cancelo y Rafinha, dos futbolistas que están cedidos en el conjunto italiano y sobre los que tiene que tomar una decisión en los próximos días para ver si los ficha en propiedad ejerciendo las opciones de compra que tiene en su favor. Cancelo está cedido en el Inter por el Valencia CF.

A Piero Ausilio le preguntan por Cancelo y Rafinha: "¿Cuál se queda?". Y esto responde:

"Sobre la contribución que nos dieron, estamos contentos, ya que estamos felices de haberlos fichado pese a las críticas, pocos conocían a Cancelo, algunos no creían en Rafinha por el período de inactividad, haremos evaluaciones económicas, no técnicas, debemos ver otras cosas. La Champions League ayuda, pero no resuelve los problemas de este presupuesto hasta el 30 de junio. Ahora haremos las evaluaciones, trataremos de alcanzar los objetivos financieros esperando poder retenerlos. No es fácil, quiero ser honesto, hay rescates importantes, hay equipos que no tienen ningún deseo de discutir nada, por lo que debemos buscar soluciones, pero siempre tengo confianza, tenemos algo de tiempo".