Gameiro, una operación en marcha

El Valencia está en plena búsqueda de futbolistas de ataque. «Habrá muchos cambios en la delantera», decía en una entrevista a Levante-EMV su entrenador Marcelino García Toral, y según ha podido saber SUPER, después del intento de Iago Aspas, ahora todos los focos del club de Mestalla apuntan al francés Kevin Gameiro, jugador del Atlético de Madrid. De hecho, las negociaciones están en marcha y hasta avanzadas. «La operación Gameiro está calentita», informaban ayer a SUPER fuentes de la negociación. ¿Significa esto que Iago Aspas está descartado o que Rodrigo va al conjunto colchonero a cambio de Kevin Gameiro y mucho dinero? No y no. Por partes.

Este diario ya informaba hace dos semanas de que en la lista de delanteros del Valencia CF hasta tres nombres tienen protagonismo por encima del resto, se trata de Iago Aspas, del Celta de Vigo, Kevin Gameiro del Atlético de Madrid y Alassane Pléa, del Niza de la liga francesa. El gallego Aspas era el primero de la lista. En ningún momento ha sido un nombre que se planteara como sustituto de Rodrigo, al contrario, la intención inicial de Marcelino García Toral era, y sigue siendo, formar una delantera con los dos. El nombre de Gameiro sí se planteaba inicialmente como opción ante la posibilidad de que el Atlético de Madrid intentara fichar a Rodrigo como recambio del francés Antoine Griezmann, que firmará por el FC Barcelona en breve por cien millones si no hay un brusco giro de los acontecimientos.

Lo de Iago Aspas

Dicho esto, no se puede afirmar que Iago Aspas esté descartado pero lo cierto es que la postura del Celta de Vigo, que ha pedido los cuarenta millones de la cláusula por el delantero gallego que tiene ya 30 años, obliga al Valencia a virar hasta el punto que está intentando fichar a Gameiro. Una operaciónque nada tiene que ver con la posibilidad de que Rodrigo salga de manera inmediata. Hasta el momento no han trascendido cifras de la operación pero no deberían llegar, ni por asomo, a los cuarenta millones que pide el Celta por Aspas. Gameiro tiene 31 años, situación que, como en el caso del gallego, complica la operación en lo económico porque no tiene un retorno con una futura venta. Y valga como prueba que no puede irse a una cifra cercana a los cuarenta millones porque Marcelino, cada vez que le han preguntado por Aspas, ha afirmado en púbico que le parece uno de los mejores delanteros de LaLiga –ha terminado el campeonato con 22 goles y está en la lista definitiva de Lopetegui para el Mundial de este verano– pero que el Valencia CF no puede pagar esas cantidades.

En cuanto a lo deportivo, lo cierto es que más allá de gustos y preferencias, el jugador encaja perfectamente con el perfil de delantero que quiere Marcelino, hasta el punto que ya lo quiso fichar para el Villarreal, y el verano pasado hasta llamó personalmente al futbolista para que recalase en Mestalla, pero entonces la operación no cuajó. Kevin Gameiro es un delantero veloz, de transición rápida y que necesita de espacios para ofrecer su mejor versión.

«El mercado empieza ahora», dicen en el Valencia CF, y el primer fichaje puede ser el de Gameiro. No en vano, las imágenes que se vieron de Zaza el pasado domingo sobre el césped de Mestalla tenían aroma a despedida, unido a que el Valencia no ejecutará la opción de compra que tiene sobre Vietto. Todo ello obliga a los dirigentes valencianistas a moverse con celeridad por aquello de que es mejor fichar el recambio a un precio asequible y después acometer la venta. El Valencia CF quiere cambiar a Zaza por otro delantero, y eso lo sabe el propio Simone, que el domingo pasado decía: «Creo y espero que este no haya sido mi último partido con el Valencia CF». Pues eso, que habrá cambios.

MERCADO DE FICHAJES