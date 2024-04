El VCF Mestalla se jugará la salvación en la última jornada

No pudo pasar del empate el Valencia Mestalla en Sant Andreu y se deja los deberes para la última jornada contra el Atlético Saguntino, su inmediato perseguidor, en un partido a vida o muerte para conseguir la permanencia. Los de Miguel Ángel Angulo, que tuvieron oportunidades para llevarse la contienda, no gozaron del acierto necesario y sumaron un punto que no le lleva aninguna parte y le deja ocn 43 en su casillero, dos por encima del combinado romano, por lo que le valdrá con empatar para salvarse. Incluso podría hacerlo perdiendo si el grupo tercero de Segunda RFEF es el que mayor puntaje tiene en su 13º posición (la de playoff de descenso), un riesgo que en ningún caso quiere asumir el filial.

El Mestalla, que contaba con sus dos mejores hombres -Hugo González y Pablo Gozálbez- buscó de inicio mostrar su disposición para llevarse los tres puntos y poner fin al problema de una vez por todas en un estadio complicado. Solamente tardó 4 minutos en tener la primera, un lanzamiento claro de Hugo González en la frontal que salió ajustado al palo derecho del guardameta del Sant Andreu. Minutos después respondió el equipo catalán con una falta que se estrelló en el larguero.

La más clara del primer acto, no obstante, fue un ‘gol fantasma’ de Hugo González que reclamó enconadamente el Mestalla, pero que no concedió el colegiado ante la desesperación de unos futbolistas que enfilaron resignados el túnel de vestuarios y que regresó sufriendo más de la cuenta, pero lo sostuvo un inspirado Nil Ruiz.

La reacción ‘mestallista’ constó de dos acciones clarísimas, una con un doble disparo de Martín Tejón y de Hugo González y otra con el ensayo de Pablo Gozálbez que se marchó rozando el palo para desesperación blanquinegra, que veía como se le consumía el tiempo sin llevarse una importante victoria de tierras catalanas.

Puso Angulo toda la carne en el asador con la entrada de Joselu Pérez y Diego Aznar, sus dos delanteros, pero la portería del Sant Andreu parecía rociada con repelente. El Mestalla ya no logró incomodar en exceso y acabó teniendo que conformarse con un punto que no le evitará sufrir hasta el final del campeonato.

