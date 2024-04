El llamamiento de Angulo a la afición: SOS Mestalla

El VCF Mestalla afronta este domingo a las 12:00 h la última jornada en la fase regular del Grupo III de Segunda Federación. El Antonio Puchades será clave para conseguir la permanencia en un partido en que el VCF Mestalla depende de si mismo ya que con una victoria o un empate conseguiría la permanencia.

“Estamos en una situación de ligera ventaja, en el peor de los escenarios en diciembre cuando estábamos en descenso hubiéramos querido estar así y jugárnosla en casa con nuestra gente” indica Miguel Ángel Angulo.

“Tenemos que aprovechar el factor campo, la dinámica de victorias que llevábamos en el Antonio Puchades y ser muy competitivos” indica el técnico del VCF Mestalla. "Recibimos al Atlético Saguntino, un rival directo, un equipo valenciano, es una lástima, pero uno de los dos tendrá que pasar por descenso o playout” señala Angulo.

El filial llega a este partido tras haber obtenido un empate ante la UE Sant Andreu en un partido en que el equipo compitió bien y dispuso de grandes ocasiones para haber obtenido la victoria en un campo complicado.

“Tenemos que salir a ganar el partido en el Antonio Puchades como hemos visto al equipo ante la UE Sant Andreu, jugadores valientes y atrevidos que quieren sacarlo cuanto antes”.

El técnico considera que el VCF Mestalla sale reforzado del partido ante la UE Sant Andreu. “Me voy contento por el punto, pero más por la sensación de lo que hemos visto del equipo: muy compacto, muy ordenado, y por la sensación de querer sacar esto adelante, la situación y me ha gustado la actitud de los chavales".

"Queríamos ver un equipo atrevido, crear ocasiones y las hemos tenido, hemos tenido algunas muy claras, pero no ha podido ser, no ha sido el día. Hoy no ha querido entrar, el portero también ha estado acertado, igual que Nil. Nos vamos con un punto que nos ayuda a seguir pensando en depender de nosotros mismos.

Angulo realiza también un llamamiento a la afición del Valencia CF para que acompañe al equipo y le impulse en esta última jornada. "El domingo queremos hacer un llamamiento a la afición. El VCF Mestalla necesita que la gente más que nunca esté con nosotros en el Antonio Puchades, que nos anime que nos apoye, que nos lance a esa victoria que necesitamos, y ya nos dará igual el resto de combinaciones. Si nosotros ganamos, nos da igual el resto de resultados" concluye Angulo.