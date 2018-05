La confesión de Rodrigo en Jugones

El delantero del Valencia CF, Rodrigo Moreno, ha concedido una entrevista al programa Jugones de la Sexta, que presenta Josep Pedrerol, y en ella ha explicado cuáles han sido sus peores momentos como futbolista.

El delantero, que está concentrado con la selección española en las Rozas preparando el Mundial de Rusia de este verano asegura que ha tenido momentos muy tristes, y que cuando peor lo ha pasado ha sido con las lesiones:

"Yo nunca he estado en depresión, nunca, pero sí he tenido momentos de estar muy triste, de estar de bajón y no tener ganas de hacer nada. Solo quería estar en mi casa. Las lesiones han sido los momentos más complicados en estos dos últimos años, el bajón que te da ver a tus compañeros día a día entrenar, jugar, verlos por la televisión? y tú intentando recuperarte lo mejor posible. Eso, evidentemente, a nivel mental es duro".

Sobre el público de Mestalla y los malos momentos, Rodrigo siempre ha sido claro y ha aceptado como lógico el enfado de los aficionados cuando las cosas no han funcionado, en eso jamás se ha escondido. Esta vez, ofrece una visión más íntima, y no menos interesante: "La gente tiene una imagen de algo que no conoce, muchas veces equivocada, y superficial. A veces las personas achacan todo al dinero, si ganas mucho dinero pues da igual, todo se soluciona, y muchas veces no es así. La exigencia siempre es muy alta y estás continuamente siendo puesto a prueba, en cada entrenamiento, en cada fin de semana".