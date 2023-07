bet365 es una casa de apuestas que al nombrarla genera confianza y seguridad. Esto se debe a que tiene una impronta a nivel mundial y porque es una marca que se ha consolidado fuertemente en España y que lidera el mercado. Resulta imposible no contar con una cuenta en bet365 si eres un buen apostador, pues no por nada es la mejor. Hemos dedicado horas de análisis a esta famosa casa de apuestas y hemos logrado encontrar los puntos fuertes y los no tan fuertes para contártelo y que te sea más fácil la compleja tarea de encontrar la mejor casa de apuestas para ti.

bet365 cuenta con presencia en varios países del mundo, y en cada uno de sus sitios puedes encontrar diferentes deportes populares o destacados. En España los 3 deportes más populares son: Tenis Fútbol Ciclismo Baloncesto eSports Apuestas en directo en bet365 Una de las secciones que ofrece bet365 es la de las apuestas en directo. En este apartado puedes encontrar apuestas de último momento, en donde se juega y se vive el minuto a minuto a flor de piel. Si bien no es recomendable abusar de las apuestas en directo por el poco tiempo de análisis que ofrece, reconocemos que es una sensación de adrenalina interesante y se pueden dar situaciones que beneficien al apostador si se apuesta en momentos claves. Ventajas de apostar en bet365 Apostar en bet365 tiene una gran lista de ventajas. Empezando por ser un sitio totalmente seguro, no sólo por contar con la licencia de juegos aprobada por la Dirección General de Ordenación del Juego, sino también por contar con los mejores servicios de seguridad para los usuarios. Dejando de lado la seguridad y confiabilidad que ofrece la marca, estas son las ventajas que tienes al aportar en bet365: ● Aplicación móvil para Android e iOS ● Excelente servicio al cliente ● Gran variedad de tipos de apuestas y de ligas disponibles Desventajas de apostar en bet365 Como no todo es color de rosas, en nuestro análisis hemos encontrado ciertas desventajas al usar bets365. No son muchos los contras con los que nos hemos encontrado, pero si que los habeis. Estos son las desventajas de bet365: ● No ofrece cuotas competitivas ● Su aplicación podría ser mejor Cómo registrarse en bet365 Para registrarse en bet365 es obligatorio que seas mayor de 18 años. Si cumples con este requisito, puedes ingresar en el sitio oficial de la casa de apuestas y seleccionar el botón de “Registrarse”. Allí deberás seguir los siguientes pasos: Algunos datos personales que te solicitarán y subir tu documento de identidad. Luego, en 48 a 72 horas te enviarán un correo electrónico confirmando la verificación de tu cuenta. Ingresa al sitio oficial de bet365 Pulsa el botón “registrarse” Completa tus datos personales y sube tu documento de identidad Espera entre 48 a 72 horas para que verifiquen tu identidad Una vez recibido el correo de la verificación aprobada puedes comenzar a apostar Cuotas de bet365 en España: Conoce las mejores probabilidades de apuestas Cuando hablamos de cuotas, nos referimos a un término muy nombrado en el mundo de las apuestas y que resulta clave a la hora de buscar las mayores ganancias. Las cuotas ofrecen al apostador la posibilidad de saber el valor por el cual se va a multiplicar el dinero de su jugada si se acierta la apuesta. Con las cuotas se fijan los valores de los premios, por lo cual es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de elegir la casa de apuestas. Por suerte, bet365 ofrece cuotas interesantes tanto en vivo como en los diferentes deportes. Es importante tener presente que estas siempre se comportan de manera diferente en un deporte y en otro. Debes saber que mientras más alta sea la cuota, la apuesta tiene menos probabilidades de que se cumpla. Métodos de pago disponibles en bet365 En bet365 puedes encontrar gran variedad de deportes para apostar pero por sobre todo, puedes elegir el medio de pago que desees dentro de una gran lista. Esto creemos que es realmente pensar en todos los usuarios y ofrecer diferentes alternativas, populares y no tan populares. Estos son los medios de pagos que ofrecen en bet365 en España: ● Visa Débito y Crédito ● Mastercard Débito y Crédito ● Maestro ● Paysafecard ● Pay Pal ● Apple Pay ● Click to Pay ● Wire Transfer Retirar las ganancias en bet365 Sin dudas que el mejor momento de los apostadores es cuando retiran las ganancias de sus triunfos. Y, en este sentido, bet365 es una casa de apuestas que nos la pone fácil, ya que nos ofrece esta interesante lista de métodos de retiro: ● Visa ● Mastercard ● Maestro ● Wire Transfer ● Pay Pal ● Paysafecard ● Apple Pay Sólo debes ingresar a la tienda de tu móvil, descargar la aplicación e iniciar sesión. Servicio al cliente de bet365 Siempre que necesites consultar algo o reclamar en una casa de apuestas en línea, debes ponerte en contacto con ellos. En bet365 tienes disponible diferentes medios de contacto. Puedes realizar una consulta o reclamo desde su chat en vivo las 24 horas y los 7 días de la semana o bien, enviar un correo electrónico. bet365 Poker En bet365 se cuida a los fanáticos del poker, y decimos esto porque ni bien ingresas en la sección de Póquer, la interfaz se convierte en un universo dedicado especialmente al poker. En el sitio puedes encontrar las mesas destacadas y una guía sobre cómo jugar al poker para aquellos que recién se inician en este juego. En la sección de poker de bet365 puedes encontrar mesas de cash con juegos como Hold'em sin límite con diferentes valores. Y, también tienes disponibles juegos de Twister. Y si eres un jugador leal, podrás acceder a mesas exclusivas VIP. Si eres aficionado al póquer, no dudes en registrarte en bet365, no te va a defraudar. ¿Es seguro registrarse en bet365 en España? Si, por supuesto es seguro registrarte en bet365. Sólo debes ingresar en el sitio web oficial de la casa de apuestas y registrarte colocando los datos personales y bancarios que te solicita. Hazlo sin miedo, ya que te aseguramos que es una casa de apuestas segura y confiable. No sólo por contar con la licencia del ente regulador, sino también por ser una marca reconocida mundialmente que ofrece un excelente servicio al cliente por si surge cualquier inconveniente. ¿Son legales las apuestas deportivas en España? Sí, son legales las apuestas deportivas en España desde el 2011 que se aprobó la ley que regula este tipo de juegos. El ente regulador estatal que se encarga de regular y controlar estas actividades es la Dirección General de Ordenación del Juego o DGOJ. De todas formas existen sitios que no cuentan con la licencia de este organismo, por lo que es necesario que verifiques en los sitios webs si cuentan con dicha licencia. Por supuesto que bet365 cuenta con la aprobación de la DGOJ para operar de manera legal en España. ¿Cómo apostar en bet365? Para apostar en bet365 debes ingresar en el sitio web oficial y registrarte colocando todos los datos solicitados. Cuando cuentes con tu cuenta verificada podrás ingresar dinero y realizar las apuestas que desees en el deporte que quieras. ¿Cuánto tarda la verificación de bet365 en España? La verificación usualmente demora entre 48 a 72 horas. Una vez que hayan validado tu identidad, te enviarán un correo electrónico notificandotelo. ¿Cómo puedo saber que mi cuenta ya ha sido verificada? Si existiese algún problema con la verificación de identidad, recibirás un correo electrónico en donde te brindaran los pasos a seguir. Esto será dentro de las 48 a 72 horas del registro. Después de analizar y estudiar a esta casa de apuestas, podemos asegurarte que es un sitio seguro y confiable. Cuenta con altos estándares de seguridad y puedes ingresar tus datos sabiendo que están protegidos. Esta casa de apuestas piensa en la experiencia de sus usuarios y cuenta con servicio al cliente las 24 horas del día. También tiene su propia aplicación móvil, siendo esta una gran distinción sobre las otras casas de apuestas legales de España. Juego Responsable Cuando apuestas tienes dos caminos, o lo realizas de manera responsable y resulta ser un buen entretenimiento o se convierte en un gran problema. Debes saber que algunas personas que no pueden controlar la forma en la que apuestan, terminan desarrollando ludopatía, la adicción al juego. Es por este motivo, que es importante que a la hora de apostar lo hagas de manera responsable. Y haz uso de las herramientas que ofrecen las casas de apuestas en su apartado de juego responsable o seguro. Estos son algunos de los consejos que debes seguir para apostar de manera segura: ● Solo apostar si eres mayor de 18 años ● Establecer límites de tiempo y de dinero ● No pedir dinero prestado para seguir apostando ● No sacar créditos para apostar ● No gastar dinero que no puedes costear ● Juega para divertirte y no para ganar ● No juegues bajo los efectos del alcohol