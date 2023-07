Por otro lado, España siempre ha sido un gran exportador de tenistas profesionales. Por lo que es normal que sus habitantes estén, en mayor o menor medida, pendientes del desempeño de sus jugadores en los torneos más importantes del mundo.

Las mejores casas de apuestas para hacer pronósticos de tenis

Al momento de elegir el proveedor de apuestas, puede que te apabulle la cantidad de operadores con los que contamos en el país. Sin embargo, cada una de ellas cuenta con características particulares que pueden resaltar por sobre las demás y que, tal vez, te hagan decantar de una manera más sencilla. Con el fin de ayudarte en la elección de casa de apuestas, te hicimos una lista de las mejores de hoy en día en España.

Casumo - Apuesta en todos los torneos de tenis con Casumo. Leovegas - Pronostica en el tenis con la casa de apuestas más innovadora. bet365 - Observa la retransmisión de tenis mientras apuestas. 888 Sport - Crea tu propia apuesta de tenis con 888 Sports. Betsson - Confía tus pronósticos de tenis al gigante sueco. Betway - Vive el tenis con streaming en vivo en Betway. William Hill - Haz tus pronósticos de tenis en el proveedor más antiguo. Paf - Apuesta en el tenis de manera responsable con Paf. Yosports - Lo mejor de los torneos de Grand Slam lo tienes aquí. Tonybet - Las mejores cuotas de tenis las tienes en Tonybet.

Requisitos mínimos para apostar en España

Es importante que sepas que, las apuestas deportivas están destinadas exclusivamente a mayores de 18 años. Todos los proveedores de apuestas te exigirán una validación de identidad que lo compruebe. Además, cualquier bono o promoción que pueda ofrecer una casa de apuestas, estará destinada a los usuarios que hayan completado la validación de identidad hace más de 30 días.

Por otro lado, cada casa de apuestas puede tener sus propios términos y condiciones. Para conocer al detalle estas cláusulas, te recomendamos que visites la página principal del proveedor de apuestas de tu interés para verificarlas.

1. Casumo - Apuesta en todos los torneos de tenis

Casumo es una casa de apuestas creada en el año 2012 en Malta, aunque también tiene sede en Barcelona. Si bien no obtuvo los permisos de la DGOJ para ser un proveedor de apuestas deportivas hasta el 2020, hoy en día es una de las mejores opciones para hacer pronósticos deportivos dados sus múltiples reconocimientos internacionales al mejor operador móvil del año.

Pros

● Tiene una gran variedad de opciones de pago.

● Cuenta con una excelente aplicación móvil.

● Ofrece un blog en donde encontrarás consejos de apuestas.

Contra

● No cuenta con un teléfono de contacto.

2. Leovegas - Pronostica en el tenis con la casa de apuestas más innovadora

Leovegas es una casa de apuestas de origen sueco que aprovechó, entre otras cosas, el auge de los teléfonos celulares para lanzar una casa de apuestas con especial interés en el desarrollo de su aplicación móvil. Hoy en día, ha sido múltiples veces galardonada en ese respecto y ya cuenta con operaciones en varios países de Europa y de América Latina.

Pros

● Cuenta con un programa VIP en donde acumulas puntos y subes de nivel con cada apuesta.

● Ofrece potenciadores de apuestas combinadas para algunos torneos de tenis.

● Tiene una sección llamada “LeoPronóstico”, en donde puedes ganar premios por tus conocimientos.

Contra

● Su página de internet puede mejorar.

3. bet365 - Observa la retransmisión de tenis mientras apuestas

Fue fundada en el año 2000 en la ciudad de Stoke-on-Trent por Denise Coates, contaba con apenas 12 empleados. Luego, con el pasar de los años, se fue volviendo cada vez más importante en Reino Unido y en el mundo, llegando a obtener varios reconocimientos internacionales en años consecutivos como el “Número uno” 10 años en línea o el “Mejor operador de apuestas”. Hoy en día, emplea a más de 7000 personas y tiene un reconocimiento global.

Pros

● Cuenta con varios reconocimientos internacionales por sus servicios de apuestas.

● Su aplicación móvil es muy buena.

● Ofrece streaming en vivo para algunos partidos de tenis.

Contra

● No ofrece opciones de pago en efectivo.

4. 888 Sports - Crea tu propia apuesta de tenis

888 Sports fue creada en el 2008 como una división del grupo 888 Holdings y, con ello, completaba una oferta de servicios de juegos de azar y apuestas deportivas junto con su división de 888 Bingo y 888 Casino. Luego, en el 2014, tuvo un punto de inflexión al compartir información en sus redes sociales, con tonos de humor, respecto de una pelea de boxeo. Hoy en día, cuenta con presencia en Europa, Latinoamérica y anunció a finales del 2022 su nuevo lanzamiento en algunos países de África.

Pros

● Su página de internet es bastante sencilla e intuitiva.

● Ofrece la oportunidad de crear tus propias apuestas.

● Cuenta con BetFeed, una sección en donde te muestra la tendencia de las apuestas.

Contra

● Su servicio de chat en vivo es solo para usuarios registrados.

5. Betsson - Confía tus pronósticos de tenis al gigante sueco

Betsson tuvo sus inicios en los años 60 como proveedor de máquinas tragamonedas a restaurantes en su país de origen, Suecia. Con el tiempo, expandió sus mercados y fronteras hasta lograr estar presente en varios países de Europa y cruzar el atlántico desembarcando en algunos países de América. Hoy en día, Betsson es sinónimo de confianza y seguridad.

Pros

● Ofrece una multivista en donde puedes estar pendiente de varios eventos al tiempo.

● Presenta las opciones de apuestas de manera muy sencilla y cómoda.

● Cuenta con apuestas en varios torneos de tenis, incluyendo los Challenger.

Contra

● No cuenta con atención al cliente las 24 horas del día.

6. Betway - Vive el tenis con streaming en vivo

Betway fue fundada en el 2006 y es propiedad de Super Group. Su casa matriz se encuentra localizada en Malta, aunque tiene oficinas en Londres y en Madrid. Ha sido reconocida por su contribución a la integridad en las apuestas deportivas, entre otras cosas. A día de hoy, emplea a más de 600 personas de manera directa y aporta más de 1300 empleos indirectos. Sin lugar a dudas, es una de las casas de apuestas más grandes de la actualidad.

Pros

● Cuenta con el servicio de cash out.

● Su página cuenta con un diseño bastante intuitivo y sencillo de manejar.

● Ofrece streaming en vivo para algunos eventos de tenis y otros deportes.

Contra

● No podrás explorar enteramente sus servicios si no has hecho un depósito.

7. William Hill - Haz tus pronósticos de tenis en el proveedor más antiguo

La casa de apuestas William Hill tiene más de 80 años de experiencia en el mercado. Su creador, un hombre homónimo de Birmingham, fue un apasionado por los pronósticos deportivos que estuvo siempre pendiente de ellos hasta que, un día, los hizo su proyecto de vida. Luego de su fallecimiento, la casa de apuestas terminó siendo un reconocimiento a su trayectoría y su devoción por el azar. Hoy en día, brinda sus servicios a más de 150 países en 20 idiomas distintos.

Pros

● Cuenta con una guía de tenis en donde te explica todo lo que debes saber.

● Ofrece apuestas en todos los torneos ATP del año.

● Su página de internet es bastante completa y clara.

Contra

● No cuenta con atención al cliente las 24 horas del día.

8. Paf - Apuesta al tenis de manera responsable

Paf, como su página lo indica, tiene una historia levemente distinta. Fue fundada en el año de 1966 como producto de la asociación de varias fundaciones sin ánimo de lucro. La idea principal de la casa de apuestas, era que sus ingresos fueran destinados principalmente al beneficio de la comunidad de las Islas Aland, el lugar en donde Paf fue fundado. Además, siguiendo su línea de ideas, tiene una de las propuestas de juego responsable más sólido y han sido reconocidos internacionalmente debido a esto.

Pros

● Cuenta con un límite de pérdidas anual por usuario según su grupo etario.

● Ofrece más de 45 opciones de apuestas por partido de tenis.

● Sus ingresos se destinan a la mejora de la ciudad en donde fue fundada y su población.

Contra

● Su página de internet es mejorable.

9. YoSports - Lo mejor de los torneos de Grand Slam lo tienes aquí

YoSports es la división deportiva de The Rank Group, una empresa británica que existe desde la década del 30. Sin embargo, dicha empresa dedicó gran parte de su existencia a la industria del cine. En el 2005, vendió su división cinematográfica y se empezó a dedicar de lleno a la industria del azar y las apuestas deportivas. Hoy en día cuenta con más de 8000 empleados y tiene ingresos anuales por más de 70 millones de euros.

Pros

● Ofrece streaming en vivo para algunos partidos de tenis.

● Cuenta con más de 40 tipos de apuestas en los eventos de tenis.

● Tiene una buena cantidad de opciones de pago.

Contra

● No cuenta con un buen servicio de atención al cliente.

10. Tonybet - Las mejores cuotas de tenis las tienes

Tonybet es una casa de apuestas de Lituania perteneciente al jugador de póker profesional: Tony G. Sus inicios fueron esencialmente en los países bálticos con el nombre de Omnibet, pero con la compra por parte de Tony G en el 2009, sus fronteras se fueron expandiendo a los demás países de Europa e, incluso, llegó a cruzar el atlántico llegando a Canadá y Chile.

Pros

● Su servicio de atención al cliente está disponible las 24 horas del día.

● Ofrece una excelente cantidad de tipos de apuestas en partidos de tenis.

● Cuenta con unas estadísticas de tenis bastante completas.

Contra

● Sus opciones de pago pueden ser insuficientes.

¿Cómo apostar al tenis?

Así como para cualquier pronóstico, debes estar familiarizado con el evento en el cual vas a apostar. Tienes que tener en cuenta cuáles son los factores que están en juego y, a partir de ellos, predecir cuál va a ser el resultado final. Además, es importante que sepas en qué situaciones puedes hacer una apuesta y bajo qué condiciones vas a acertar. Todo esto te lo brinda la experiencia y el conocimiento respecto del juego.

Por lo cual, después de haber creado una cuenta en la casa de apuestas de tu preferencia, puedes empezar a preguntarte qué cosas debes tener en cuenta para tus apuestas en el tenis.

¿Qué debo saber antes de apostar al tenis?

Entre las muchas variables que hay en un encuentro de tenis, hay unas cuantas que podemos resaltar. Esto es así, ya que consideramos que son las de mayor impacto en el rendimiento de los jugadores y en el desarrollo de los partidos.

Después, con el pasar del tiempo, te darás cuenta que hay sutilezas que influyen en cada uno de los partidos. Como por ejemplo: lo que miran los tenistas en las pelotas antes de sacar. Para muchos es un simple cliché, pero la realidad es que en el deporte profesional, todo cuenta.

Estructura del juego

El juego se divide en puntos, games y sets. El ganador del partido será el primero que gane dos sets de tres en la mayoría de los torneos o tres sets de cinco en los torneos de Grand Slam.

Es importante que entiendas cómo se gana un punto, las maneras de obtener los mismos y qué consigue cada jugador al disputar cierta cantidad de estos. Es decir, cuántos puntos son necesarios para conseguir un game y cuántos games equivalen a un set.

Además, hay instancias en el partido que se llegan a empates en donde se busca que haya una diferencia de dos puntos para poder definir un ganador. Debes saber diferenciar cuándo ocurren estos empates y en qué condiciones pueden darse. También, es importante que conozcas cómo se transmiten dichos resultados a los espectadores, ya sea a través del umpire o en una transmisión en directo.

Por otro lado, cada jugador se turna el saque en cada game excepto cuando se está jugando un tie break. Esto puede ser relevante para que entiendas cuando ocurre un break y qué es lo que se espera de los jugadores cuando están sirviendo o cuando no.

Estado físico

Lo primero que debes entender a este respecto, es que el tenis es un deporte unipersonal. Si bien pueden haber partidos en donde se juegue dobles (dos jugadores por lado), los tenistas no tienen sustitutos en sus encuentros como si los pueden tener los futbolistas o los basquetbolistas. Por lo cual, la carga física que deben soportar es, en muchos casos, exagerada.

Para que te hagas una idea, un partido de Grand Slam puede extenderse hasta los 5 sets, cada set puede tener una duración aproximada de 45 minutos si es un juego parejo. Por lo cual, un solo partido de singles puede tener una duración de 4 horas. Ahora, piensa que los jugadores tienen partido cada dos días teniendo tan solo uno de descanso.

Además, por si fuera poco, algunos jugadores también participan en la categoría de dobles teniendo calendarios extremadamente apretados en los torneos de Grand Slam. Si bien los partidos de dobles tienen algunas reglas que los hacen un poco más cortos, es un partido más que se juega en medio de dos partidos de singles de máxima exigencia.

Por lo cual, si tienes conocimiento de que algún jugador viene con alguna molestia, es posible que la sobrecarga muscular le juegue una mala pasada en un torneo largo como los son los torneos de Grand Slam.

Por otro lado, puedes pensar que si un jugador experimentado de 35 años se enfrenta a una joven promesa veinteañera. El jugador grande tendrá una desventaja física importante, pero puede ser que la experiencia compense la falta de aliento. Ya que sabrá en qué momentos tendrá que exigirse y en qué momentos podrá pelotear sin necesidad de apresurarse.

Tiempo de duración de un partido

Como ya lo mencionamos, en un partido de 5 sets pueden haber fácilmente 4 horas de partido. Sin embargo, hay partidos que se han extendido todavía más llegando a sobrepasar las 5 horas.

Por lo general, los partidos de tan alta duración suelen decantarse por el estado físico fácilmente, pero es probable que el manejo del partido pueda ser un factor importante. Los jugadores tienen maneras de descansar en medio de los partidos por medio de peloteos abiertos sobreexigiendo al rival y evitando correr a todas las pelotas.

También, la potencia de los saques puede hacer que alguno de ellos tenga una buena cantidad de aces, lo que va a permitir que el juego se detenga un poco y se pueda caminar un rato mientras el primer saque hace todo el trabajo.

De todas maneras, no todos los partidos son de tan alta duración. Muchas veces hay una diferencia técnica entre los jugadores que hace que los partidos se definan en sets corridos y evitando que el desgaste sea tanto.

Tipos de jugadores

Así como todos somos distintos, los jugadores profesionales tienen características propias que han sabido explotar por distintos motivos. Puede ser que sea lo que más entrenaron en su desarrollo como jugador o, simplemente, es lo que más se les facilita.

De esa manera, encontrarás que Rafael Nadal se caracteriza por su velocidad y por el ímpetu de llegar a cada pelota, verás que John Isner es conocido por tener el saque más potente jamás registrado o, también, podrás enterarte de jugadores como Roger Federer que tuvieron una cualidad de ser jugadores completos, en donde no sobresalían en alguna característica en particular sino que sus cualidades sobresalían como un todo, teniendo buena velocidad, un potente saque y, en el caso de Federer, una precisión en su golpeo excepcional.

Por lo tanto, si ves que Rafa se va a enfrentar a Isner, lo más seguro es que veas un alto porcentaje de primeros saques en favor del Estadounidense, pero que las pelotas que sean respondidas sean en favor de Rafa. Queda en tí pronosticar qué cualidad se va a sobreponer.

Superficie del campo

Otra variable importante, es la superficie sobre la que se juega. A grandes rasgos podemos destacar tres superficies distintas que son las que se presentan en los torneos de Grand Slam. El polvo de ladrillo o tierra batida, superficie de césped o cancha dura.

Cada una de ellas tiene características particulares que los jugadores deben tener en cuenta al momento de elegir la indumentaria del partido. Sin embargo, a los propósitos de un apostador, lo único que interesa son las características que afectan al estilo de juego y la velocidad del encuentro.

Entonces, podemos catalogar a la superficie de polvo de ladrillo como las canchas de más lento desarrollo de juego y a las de césped como las de más alta velocidad. Es por eso que Rafa Nadal es el maestro indiscutible de la tierra batida, su velocidad le permite devolver más pelotas en este tipo de superficie en comparación a lo que haría cualquier otro jugador.

También, hay otras condiciones que juegan con las variables de cada encuentro que vas a poder ahondar a medida que crezcas como apostador en este deporte. Por lo general, te darás cuenta que, además de las características de cada jugador, cada uno tiene una pista sobre la cual su desempeño es mejor que en las demás.

¿Cuáles son los torneos más importantes del tenis?

Entre el circuito de tenis, podemos encontrar varios torneos que se realizan a nivel mundial en el transcurso del año. Los más importantes y de más renombre, son los torneos de Grand Slam. En donde participan los jugadores de mejor ranking y en el cual se otorga la mayor cantidad de puntos de clasificación de entre todos los torneos del año.

Después, el siguiente torneo en prestigio del año, sería el ATP Finals. Allí, se hace una liguilla entre los 8 mejores jugadores del año y se disputa al final de la temporada. Entre estos dos torneos, es en donde más puntos de clasificación se otorga y más dinero se reparte.

Por otro lado, están los demás torneos del ATP Tour que se disputan en diferentes ciudades del mundo y que cuentan con distintas clasificaciones y premios. Además de los torneos realizados por la WTA que sería el equivalente femenino del ATP.

También, existen los torneos de tenis organizados para los jugadores emergentes. En ellos podemos encontrar a los ATP Challenger, que vendría a ser la segunda categoría del tenis mundial o los torneos organizados por la ITF que sería la tercera categoría.

Por lo cual, entender qué tipo de jugadores clasifica a cada uno de los torneos, te va a dar una pista del tipo de apuestas que puedes realizar. Asimismo, pueden haber variaciones en la manera de jugarse cada uno de los torneos llegando a tener distinta cantidad de sets totales o de jugarse a manera de liguilla o de play-off.

Tipos de apuestas en el tenis

Así como en el resto de los deportes, el tenis tiene una gran variedad de opciones de apuesta. Prácticamente cada ítem que puede ser medido y comparado, será una opción de apuesta que los proveedores no dudarán en ofrecerte. De esa manera, encontrarás una gran variedad de pronósticos que puedes realizar en el deporte blanco.

Apuestas por partido

Ya sea en la previa a un encuentro o en el transcurso del mismo, podrás optar por elegir qué jugador será el que se alce con la victoria. Además, podrás predecir cuál de ellos tendrá un mayor número de aces o de doble faltas. En cualquier caso, podrás elegir alguna característica de un jugador por sobre otro.

Apuestas por set

Por otro lado, tendrás la posibilidad de pronosticar si habrá una cantidad de sets estipulada o si el partido tendrá Tie Breaks. Además, puedes disminuir el intervalo de apuestas prediciendo los resultados por game e incluso por puntos.

También, este tipo de apuestas las puedes hacer en vivo. En ese caso, puedes arriesgarte un poco más y elegir el jugador que va a ganar el próximo rally o el que va a realizar el siguiente quiebre. Como te puedes dar cuenta, entre más profundices, más oportunidades de apostar encuentras.

Apuestas por torneo

Otra manera de pronosticar, es haciendo predicciones del torneo completo. Es un tipo de apuesta a largo plazo y el ellas podrás elegir quién será el ganador del mismo o qué jugador superará o no cierta instancia de la competición.

Estadísticas en el tenis

Es usual que las estadísticas de largo plazo no se tengan muy en cuenta en otros deportes como en el fútbol, ya que hay equipos que tienen un recambio de jugadores muy fuerte en los mercados de pase o, incluso, se cambia al estratega de vez en cuando. De esta manera, un partido entre dos equipos de la temporada pasada puede no indicar mucho sobre el próximo encuentro, ya que alguno de los equipos (o los dos) pueden tener una plantilla renovada o un nuevo técnico.

Sin embargo, en el tenis esto no ocurre. Los mismos jugadores que se enfrentaron en la temporada pasada o hace unos años, son los mismos que se van a enfrentar en el siguiente encuentro. Por lo que, aunque haya pasado el tiempo y, con ello, se haya madurado el juego, pueden haber características de juego muy marcadas que fuercen un desbalance notorio entre los dos jugadores.

Por lo cual, en el deporte blanco, las estadísticas cobran una relevancia adicional al momento de realizar predicciones. También, debes tener en cuenta si la superficie le afecta positiva o negativamente a alguno de los jugadores o si la misma es ideal para el tipo de juego de los competidores.

¿Hay casas de apuestas con streaming en vivo de tenis?

Sí, las hay. Últimamente el streaming en vivo es un servicio que se está extendiendo a todas las mejores casas de apuesta. Además, el tenis es uno de los deportes más populares del mundo, mueve millones de euros y de personas. Sería raro que no fuese considerado para este tipo de servicio.

Conclusión

Los pronósticos deportivos en el tenis son unas de los más populares últimamente, permiten una gran variedad de apuestas y oportunidades de ganar. Además, con las grandes estrellas españolas, siempre hay una motivación adicional para seguir los más importantes eventos del tenis mundial.

Te recomendamos que hagas tus apuestas de la manera más concienzuda posible, yendo a los partidos en los que realmente te sientes confiado de hacer pronósticos acertados y en las características de juego en las que realmente sepas cómo funciona. La mejor manera de apostar, es haciéndolo con pleno conocimiento de causa.