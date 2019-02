El Aderes Burjassot también se siente "ganador del Goya"

«Este Goya lo sentimos un poco nuestro», afirma Jose Arturo Gisbert, presidente de Aderes Burjassot, club de deporte adaptado que inspiró la película 'Campeones', galardonada el pasado sábado con el Goya a la mejor película española de 2018. El largometraje dirigido por Javier Fesser cuenta los éxitos deportivos y humanos cosechados por el equipo de baloncesto de la Asociación Deportiva Rehabilitadora y Social para Discapacitados Físicos, Intelectuales Sensoriales y Parálisis Cerebral o, lo que es lo mismo, Aderes Burjassot: «Esta película ha hecho mucho por las personas con discapacidad, nos ha dado a conocer al mundo, a valorar todo lo que nuestros chavales pueden hacer», afirma José Arturo, que está al frente del club desde hace tres años y es padre de uno de los jugadores del equipo.

El presidente de Aderes, que se sabe de memoria los diálogos de la película–«La he visto ya ocho veces»–, ha sido testigo de la gestación y evolución de un largo proyecto que ha desembocado en una película capaz de conmover al público reivindicando la inclusión de las personas con discapacidad: «Hace ya seis años vinieron a enseñarnos el guión de 'Campeones' al entonces presidente, Julio Talavera y a mí. Nos encantó, reflejaba muy bien nuestra realidad, todo lo que habíamos vivido».

Sin embargo, no fue hasta 2018 cuando la película vio la luz: «En un principio se quería hacer con actores sin discapacidad, pero por falta de presupuesto se aparcó el proyecto hasta que le llegó a Fesser y él tuvo el acierto de apostar por actores con discapacidad para protagonizar la película. Se presentaron al cásting más de 500».

José Arturo, que vivió emocionado la ceremonia de los Goya, no esconce un cierto malestar por el 'olvido' de Aderes en los agradecimientos: «Nos hubiera gustado que al menos nos mencionaran, pero así es la vida, la verdad es que no hablan de nosotros», destaca el presidente de Aderes Burjassot quien estos días se acuerda emocionado de Julio Talavera, el fundador y gran impulsor de la asociación en los años 80, que fallecía hace tres años y que no pudo ver hecho realidad el proyecto : «A Julio le hubiera encantado poder vivir todo esto, ver reflejado todo su esfuerzo en una película. Al menos en la ficción, el presidente de la asociación se llama también Julio, es un bonito homenaje».

Aunque a la hora de recoger los premios de la Academia, el equipo de 'Campeones' parece haberse olvidado de Aderes, el pasado mes de septiembre sí homenajeaban al equipo de Burjassot con un partido amistoso disputado en l'Alqueria del Basket que enfrentaba a los actores de la película y el equipo del Aderes: «Fue una experiencia muy bonita y emocionante para todos nosotros», afirma José Arturo que aprovechó también para felicitar a Jesús Vidal, uno de los protagonistas de la película por su Goya como Mejor Actor Revelación: «Es una gran persona, tiene mucho mérito todo lo que ha logrado. Su discurso fue muy emotivo».

En la actualidad Aderes Burjassot cuenta con un total de 43 chavales que, además de competir en la máxima categoría del baloncesto para discapacitados intelectuales, también lo hacen en petanca, tenis de mesa, natación y fútbol sala. «Además, en la asociación organizamos clases para que los chavales aprendan a ser autosuficientes en la vida diaria: aprenden a leer, a escribir, a manejar el dinero...».

El club Aderes Burjassot, que durante doce años consecutivos ganó el Campeonato de España de Baloncesto para discapacitados intelectuales, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Burjassot: «nos ceden de forma gratuita las pistas, la piscina...». Ahora, aquel mítico equipo de baloncesto que inspiró el guión de 'Campeones' está en proceso de renovación: «Seguimos compitiendo en la máxima categoría, el año pasado fuimos quintos, pero ahora estamos en pleno relevo generacional. Hay varios veteranos que han dejado el baloncesto y han entrado chavales jóvenes».

La trayectoria de Aderes Burjassot y su lucha por la inclusión de las personas con discapacidad, se ha visto también recompensada últimamente con galardones como el premio Portada del Mes de noviembre 2018 de Levante-EMV o la concesión de la Beca Varona hace tan sólo unos días.