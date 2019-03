¿Una Copa NBA en sustitución del All-Star?

La NBA no está cerrada al cambio. Las audiencias del All-Star no paran de descender y el comisionado Adam Silver ha reconocido ya que estudian fórmulas para corregir esa tendencia. Y una de ellas es la creación de una Copa NBA. Una idea que no es nueva, pero que por primera vez parece con posibilidades de realizarse. Así lo aseguró Silver en una conferencia en Boston el pasado fin de semana, en la que puso como ejemplo a la Premier League y su FA Cup y Carabao Cup. En realidad, sería una competición muy parecida a la Copa ACB y, aunque no es algo inminente, todo apunta a que terminará llegando algún día.

El All-Star está de capa caída. Eso es evidente. Por eso, Adam Silver se mostró abierto a la creación de esta Copa NBA. "En el fútbol europeo, por ejemplo, pelean por más de una competición. Aquí, todo es por ganar el trofeo Larry O'Brien (la copa que se entrega al campeón de la NBA). Solo hay un trofeo que ganar. Y puede ser que tenga sentido hacer una temporada de 70 partidos, pero tener también un torneo a mitad de la temporada, la 'Stern Cup', y que se convierta en importante. No va a pasar el primer año, pero se acabará convirtiendo en algo que interese mucho a los equipos", explicó Adam Silver.

El comisionado reconoció que esta Copa NBA podría jugarse tanto a mitad de temporada como antes de empezar el curso, y que podría incluso disputarse fuera de Estados Unidos. El formato sería muy parecido al de la Copa ACB. Con enfrentamientos directos y a partido único entre todas las franquicias de la NBA. Algo similar también al March Madness, que comienza en breve y que es el torneo corto que más seguimiento tiene en todo Estados Unidos. De momento, es solo una idea, pero que sea la propia NBA la que hable abiertamente de ella, significa que se la está planteando seriamente y que quiere ver las reacciones de los equipos y de los aficionados estadounidenses a esta posibilidad.