El Barcelona fuerza el cuarto partido ante el Madrid en otro pulso igualado

Un parcial de 7-0 en los últimos dos minutos y medio del tercer partido dieron la primera victoria (78-77) en la final de la Liga Endesa al Fútbol Club Barcelona (2-1), que resistió a la versión más letal desde el perímetro de un Real Madrid que tuvo un último tiro para sentenciar el título.



Hanga y Llull, en una acción del tercer partido de la final. Foto: EFE

Liderado por Thomas Heurtel (21 puntos) y Chris Singleton (12 puntos y 6 rebotes), el equipo azulgrana apretó en defensa en el tramo decisivo del partido, un resultado final que Trey Thompkins (18 puntos) pudo cambiar en el último segundo con una canasta que parecía sencilla tras capturar un rebote en ataque.Los locales confiaban en el factor Palau para ganar confianza después de perder el segundo choque de la final en el último suspiro. Y esta vez la victoria no se escapó.Sin embargo, enfrente se encontró a un rival que, a pesar de la ventaja, no se relajó. En el primer cuarto, parecía que el Barcelona imponía el ritmo en defensa, aunqueen los primeros cinco minutos (8-13).Reaccionó el Barcelona, que encontró a Ante Tomic en la zona. El pívot croata despuntaba en ataque, mientras Pesic apretaba las tuercas en defensa arriesgando con una presión 2 contra 1 que dio sus frutos al término del primer cuarto (19-18).. Y eso que el Barça, con Heurtel y Hanga acertando, gozó de una efímera ventaja (27-21, min.12) que se esfumó con la aparición de Trey Thompkins desde el perímetro.y dio alas a su equipo, que castigaba al Barcelona en ataque gracias a bloqueos y continuación muy efectivos. A ello se sumó el nulo acierto de los azulgrana, que anotaron más tiros libres que canastas de dos puntos en el primer tiempo.En éstas, el Real Madrid endosó un parcial de 19-7 en siete minutos que dejaba el 34-40 al descanso . Un resultado que obligaba a remar a los locales tras la reanudación.Sin embargo,. Los triples de Taylor y Randolph dejaban sin respuesta al Barcelona (38-49, min.22).Un triple de Kuric despertó al Barcelona que, cuando más lo necesitaba, encadenó un parcial de 12-0 . Anotaba Singleton de tres y Heurtel se enfundaba el traje de líder para que su equipo tomase de nuevo las riendas (50-49, min.27).. La magia desde el perímetro de Llull y Carroll, bien punteados por los defensas azulgranas, dejaban un ajustado 56-58 antes del último periodo.La igualdad se mantuvo. El Real Madrid, liderado por Campazzo en ataque y muy pendiente de Heurtel atrás, intentaba ampliar la ventaja en el marcador, pero el Barcelona, con más corazón que juego, se resistía (, min.35) a chispazos.Con todo por decidir, los triples de Rudy y Campazzo acercaban al Real Madrid al título a falta de dos minutos y medio para el final (). El Barcelona no bajó los brazos, apretó en defensa yde la mano de Kuric, desde el perímetro, de una canasta de Heurtel y una bandeja con suspense de Singleton cuando faltaban 30 segundos.Jugó la última posesión el Real Madrid. Primero. El rebote lo capturó Hanga que, rodeado por jugadores rivales, perdió el balón.Diez segundos separaban al Real Madrid del título. Campazzo no acertó con su penetración y Thompkins, uno de los mejores jugadores del Real Madrid, falló una canasta que parecía fácil tras capturar el rebote.Resistieron los azulgrana, que el próximo viernes tiene otra oportunidad en el Palau Blaugrana para forzar el quinto partido que se jugaría en Madrid.Pangos (3), Kuric (10), Claver (-), Singleton (12), Oriola (7) -cinco inicial-, Hanga (9), Smits (5), Heurtel (21) y Tomic (11)Campazzo (18), Rudy Fernández (12), Deck (-), Randolph (6), Tavares (4) -cinco inicial-, Causeur (-), Ayón (-), Carroll (10), Llull (6), Thompkins (18) y Taylor (3).Daniel Hierrezuelo, Carlos Cortés y Vicente Bultó. Sin eliminados.Tercer partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 7.238 espectadores.