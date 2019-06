Los Utah Jazz fichan al sustituto de Ricky Rubio

El mercado de la NBA está en plena efervescencia. Si hace unos días, Anthony Davis era traspasado a Los Angeles Lakers en una operación que va a cambiar la Liga, ahora ha sido otra de las piezas codiciadas del mercado la que ha encontrado nuevo equipo. Se trata del base All-Star Mike Conley, que abandona los Memphis Grizzlies para enrolarse en los Utah Jazz, el hasta ahora equipo de Ricky Rubio.

Según han anunciado varios periodistas norteamericanos especializados en la NBA, el traspaso entre Jazz y Grizzlies ya está acordado, aunque todavía no es oficial. Los Grizzlies, equipo en plena reconstrucción y que ya traspasó a Marc Gasol a los Toronto Raptors la temporada pasada, reciben a varios jugadores jóvenes, pero sobre todo rondas de draft que les ayudarán en su reconstrución. Los Jazz, equipo ya contendiente al anillo, reciben a Conley, una pieza que codiciaban hace tiempo y que encaja perfectamente con su nueva estrella, Donovan Mitchell; no así con Ricky Rubio, que no volverá a Utah tras terminar su contrato este verano.

El traspaso ha quedado finalmente así. Utah Jazz manda a Memphis a Grayson Allen, Jae Crowder, Kyle Korver, la elección número 23 del próximo draft y una futura primera ronda en 2020 o 2021. A cambio, Memphis manda a Utah a Mike Conley, uno de los jugadores mejores pagados de la NBA y que ahora tendrá la oportunidad de buscar un anillo con los Jazz. Sin duda, un movimiento que, no por esperado, deja de tener grandes consecuencias para el futuro de la Liga.