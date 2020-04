Vídeo: La mejor jugada de Kobe Bryant ante cada equipo de la NBA

Kobe Bryant, trágicamente fallecido en accidente de helicóptero, será ya siemrpe una leyenda de la NBA. El mítico jugador de Los Angeles Lakers, recientemente includio en el Salón de la Fama, nos dejó jugadas increíbles a lo largo de su carrera. Aquí está recopilada su mejor acción ante cada franquicia de la liga estadounidense a juicio de @SportsCenter. Un vídeo espectacular, con jugadas increíbles pero que ellos mismos también califican de ridículo. Y es que tras veinte años de carrera en la NBA, elegir sus mejores acciones es ciertamente complicado:





Kobe Bryant's best play against every team in his career. Ridiculous compilation ??



(via @NBA) pic.twitter.com/oADPwmcvFr