Kobe Bryant a Michael Jordan: "sabes que te puedo patear el culo"

La serie documental que narra la vida de Michael Jordan, The Last Dance que emite Netflix ha sacado a la luz un sinfín de anécdotas, curiosidades y detalles de la vida de una de las grandes leyendas del deporte mundial. La sucesión de hechos, recuerdos, gestas, luces y sombras en torno al mítico jugador no dejan de soprender, llenando las publicaciones de todo el mundo. Uno de los episodios que se han conocido recientemente tiene como protagonistas a Michael Jordan y al desaparecido Kobe Bryant, para muchos, los dos mejores jugadores de la NBA de la historia y que coincidieron efímaremente cuando uno acababa ya su carrera deportiva y el otro empezada a dejar muestras de hasta dónde podría llegar.

Para Kobe Bryant su gran ídolo era Michael Jordan, pero esto no impidió, que en un encuentro entre ambos, Bryant, muy seguro de sí mismo, le llegase a decir a Michael Jordan: "sabes que en un uno contra uno, te patearía el culo". Una frase, que dejó helado al también mítico entrenador de Los Lakers, Phil Jackson, quien había propiciado la reunión entre ambos cracks del baloncesto. La jugada le había salido mal al bueno de Jackson que propiciando el encuentro entre Bryant y Jordan quería darle una lección de humildad a Bryant, algo que no pudo lograr. El escolta de los Lakers siempre se caracterizó por su gran ambición y seguiridad en sí mismo.