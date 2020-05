Fran Vázquez se niega a jugar el final del campeonato de València

La Liga Endesa terminará de disputarse en València, pero no estarán todos los que son. Este jueves se ha dado a conocer que Fran Vázquez, el vetarno pívot de Casademont Zaragoza, se ha negado a viajar con sus compañeros para terminar el curso. En una entrevista concedido a la revista Gigantes, el que fuera internacional ha asegurado que lo ve "precipitado".

"Estamos todos adaptándonos a una nueva situación, a vivir cada día con estas nuevas medidas. He tenido mis inquietudes con la vuelta a los entrenamientos y no veía claro el volver a jugar en esta situación, así. Creo que estamos yendo demasiado deprisa. Yo no puedo abrazar a mis familiares o amigos y queremos tener contacto con compañeros y contrarios. He antepuesto mi salud a cualquier otra cosa. Lo siento mucho por la afición y por el club, pero es algo que no quería hacer. Lo veo precipitado", asegura.

Cuestionado sobre si la decisión de retirarse era previa a la pandemia del COVID-19, el gallego lo tiene claro: "La decisión de retirarme era aparte, claro. Mi intención era haberme despedido jugando en una cancha, que es lo que me apetecía. Pero en esta situación no lo veo claro y se lo comuniqué al club. Bajo mi punto de vista, hay protocolos y medidas, sí, pero no notaba la seguridad necesaria para seguir y he preferido anteponer mi salud".